Alleniamoci insieme: Pilates per gambe forti!

Benvenuti nella nostra rubrica #mobiliefelici

Come già detto in precedenza il mio intento è quello di regalarvi qualche esercizio per farvi muovere durante questa quarantena e spero non solo.

Il movimento dovrebbe essere parte fondamentale della nostra vita. E non importa se non hai mai fatto nulla nella tua vita, puoi sempre iniziare a muoverti. Cosa ti serve per farlo? Nulla, solo un pò di voglia di prenderti cura di te stesso ed essere costante. Per iniziare bastano un paio di ore alla settimana!

Gli esercizi che ho pensato sono studiati per persone senza patologie e in buono stato di salute, se hai qualche patologia pregressa o qualche dubbio a riguardo contatta il tuo medico prima di cominciare.

Io ovviamente resto a disposizione per qualsiasi dubbio e/o domanda.

Buon allenamento!!!