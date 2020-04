Ancora un altro carico di generi alimentari caricato dai volontari del Gruppo Comunale della Protezione Civile di Magenta e consegnato oggi alle associazioni della carità. Un carico consistente recuperato dal Banco Alimentare che non dà possibilità di scelta, ma consente di caricare merce finché c’è la possibilità. Le derrate alimentari sono state recapitate in parte dell’associazione San Vincenzo e in parte all’associazione Non di Solo Pane per il refettorio di via Moncenisio dove, in questi giorni, il pasto continua ad essere garantito consegnando materialmente il sacchetto con il cibo. Derrate raccolte dalla Protezione Civile che erano tutte in ottimo stato di conservazione, tutte non scadute. Yogurt, latte, pacchi di pasta, olio e tantissimo altro. Un lavoro enorme quello dei volontari della carità con il supporto della Protezione Civile che si occupa del trasporto. Quello della presenza di una rete di volontariato come quella che abbiamo nella città di Magenta è un segnale importante per il futuro. Lavorano da sempre al servizio di chi ha bisogno, ma in questi giorni di emergenza sanitaria mondiale la loro presenza si è fatta ancor più sentire.

Magenta: un altro carico di alimenti in ottimo stato per chi ha bisogno. was last modified: by