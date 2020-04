Crolla un tetto in via San Rocco a Cuggiono

Poco prima delle 21, in via San Rocco, in una vecchia abitazione disabitata, forse a causa delle recenti pioggie, è crollato il tetto. La casa, per fortuna non era abitata, paura tra i vicini che dimorano nelle abitazioni confinanti.

Gli stessi hanno dato l’allarme e sul posto sono arrivati i Carabinieri e i Vigili del Fuoco del distaccamento di Inveruno che hanno messo in sicurezza la via, aiutati da un operaio del comune.

Paura appunto tra i vicini che temono un ulteriore crollo del vecchio edificio. Domani sicuramente ci saranno delle ulteriori verifiche strutturali.