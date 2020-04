Coronavirus, le aziende ripartono con la formazione

Ripartire dalla comunicazione. Riprendono da lunedì 27 a giovedì 30 aprile i webinar gratuiti promossi dall’agenzia di marketing digitale Zero Pixel; cinque corsi di formazione per acquisire strumenti e conoscenze per affrontare la fase 2 dell’emergenza. Dopo il primo pacchetto da venti corsi che ha visto il tutto esaurito con oltre 2.600 iscritti, l’agenzia di Binasco (MI) torna a fare formazione a distanza per offrire l’opportunità ad aziende e professionisti di migliorare le conoscenze.

«In un momento di particolare complessità, ma soprattutto difficoltà, abbiamo deciso di mettere a disposizione le nostre competenze e le competenze dei nostri partner per dare un piccolo ma speriamo significativo contributo alla ripartenza», spiega Marco Daturi, managing partner di Zero Pixel. «Il tema scelto per questo secondo round di corsi è la comunicazione. Parliamo di una comunicazione intesa come processo, come linguaggio, ma anche come strumento a disposizione per migliorare le performance della propria realtà. Verrà affrontata la comunicazione in tempo di crisi, il ruolo e il lavoro di un ufficio stampa nella creazione della reputazione, l’importanza del tono di voce anche quando si comunica con strumenti digitali e qualche consiglio pratico sul linguaggio dei social. Non ultimo, faremo in viaggio nella realtà immersiva, una tecnologia che, nata per il gaming, trova oramai spazio ed applicazione in molteplici settori diventando un nuovo strumento di marketing e di comunicazione digitale».

La formula dei webinar è quella di una lezione di circa 30-40 minuti sulla piattaforma Zoom, con la possibilità di rivolgere ai relatori domande utilizzando la chat.

È possibile iscriversi a tutti i corsi fino alle 14 di domenica 26 aprile. L’iscrizione è gratuita compilando il form che si trova a questa pagina.

Il programma

Lunedì 27 aprile, alle 15: “Comunicare in tempo di crisi da Covid-19” (Marino Pessina, CEO di EoIpso). Si affrontano i concetti base della comunicazione di crisi, dal tono di voce ai contenuti, per poi vedere come gestire la comunicazione interna e quella esterna, focalizzandosi sul perché la comunicazione può aiutare un’azienda o un’organizzazione a non diventare una vittima del Coronavirus.

Martedì 28 aprile, alle 15: “Ufficio stampa e reputazione, sempre più importanti in tempo di crisi” (Marino Pessina) Dopo un breve quadro di riferimento di come funziona la comunicazione nei media, si va alla scoperta dell’attività di ufficio stampa, di come funziona e di come se ne può misurare l’efficacia.

Mercoledì 29 aprile alle 11: “Tono di voce e contenuti per i social ai tempi del Covid-19” (Marino Pessina). Cosa fare/dire e cosa non fare/dire sui social in tempi di Coronavirus. Contenuti, tono di voce, azioni, scopo … e qualche cenno per la ripartenza.

Giovedì 30 aprile alle 11: “Comunicazione fai-da-te: semplificazione del linguaggio e scrittura di una notizia” (Marino Pessina). Consigli pratici per come scrivere quando si comunica all’interno, ai clienti, agli utenti, ai media e sui social.

Giovedì 30 aprile, alle 15: “Realtà Immersiva: un nuovo strumento di marketing e comunicazione digitale” (Roberto Morelli e Giorgio Mesturini partner di Factory Media Production). Gli ultimi anni hanno segnato una crescita esponenziale dei settori di applicazione della realtà virtuale e il marketing è sempre alla ricerca di attività costruite sul potere dell’emozione. I consumatori tendono sempre più a premiare le aziende che sono in grado di soddisfare le loro necessità, coinvolgendoli e fornendo spunti di interazione, di divertimento e informazioni utili all’approfondimento di diverse tipologie di situazioni ed argomenti. Il tutto visualizzabile sui vari dispositivi. Nata per il gaming, questa tecnologia trova oramai spazio ed applicazione in molteplici settori.

I webinar vengono trasmessi con Zoom. Per scaricare gratuitamente il programma: https://zoom.us/

Per iscrizioni e informazioni: https://www.zeropixel.it/5-webinar-gratuiti-comunicazione-professionale/

Zero Pixel – Agenzia di Binasco (MI) specializzata in servizi marketing finalizzati all’aumento del business: dalle campagne tradizionali e online alla pianificazione di business plan complessi, con l’ideazione e la realizzazione di ogni tipologia di materiale necessario (immagine coordinata, siti internet, strategia digitale, ecc). Una realtà contraddistinta dalla passione e dala continua ricerca dell’evoluzione di un marketing orientato ai risultati. www.zeropixel.it