Pista ciclabile Magenta-Corbetta: la proposta del Comitato per la Fase 2

Riceviamo e pubblovhismo

Viabilità post Coronavirus: la proposta del Comitato per la Fase 2 Il Comitato Pista Ciclabile Magenta-Corbetta lancia una proposta concreta e strumenti progettuali alle Amministrazioni Comunali delle due città, rivolgendosi anche a Licei, Parrocchie e Società Sportive, per un piano viabilistico più sicuro e sostenibile. Ecco perché farlo ora

Magenta, 27 aprile 2020 – La nostra società sta per affrontare la Fase 2 dell’emergenza COVID19; è una grande sfida che rischia di tramutarsi in un’ulteriore catastrofe se non gestita opportunamente. Vogliamo offrire il nostro contributo ad una ripresa responsabile e sostenibile delle attività sociali nelle nostre due città, Magenta e Corbetta.

Studio per una ripresa responsabile della mobilità Per riprendere le attività, nella Fase 2 verranno imposte per un lungo periodo norme di distanziamento sociale, che porteranno sicuramente ad una drastica riduzione del trasporto pubblico, in particolare pensiamo agli autobus che portano i ragazzi a scuola. Questo si tramuterebbe in una ulteriore congestione del traffico nelle città negli orari di punta e in un sicuro disagio per le famiglie, mettendo in ulteriore difficoltà un tessuto sociale già fortemente provato. Ci sono numerosi studi che stanno analizzando la situazione (Bikenomist del 16/04/2020), rilevando che il servizio pubblico avrà bisogno di anni per trasformarsi, adeguandosi alla nuova realtà e suggerendo scenari alternativi con mezzi leggeri, di cui la bicicletta (tradizionale o e-bike) è centrale.

La proposta per Magenta e Corbetta: bici al centro È proprio la bicicletta che viene indicata per il traffico locale nelle nostre città come alternativa immediata e a basso costo. È evidente che un potenziamento delle piste ciclabili darebbe un fondamentale sostegno alla situazione, e in particolare il collegamento ciclabile sicuro fra Magenta e Corbetta permetterebbe agli studenti di recarsi a scuola autonomamente. Inoltre faciliterebbe gli spostamenti di famiglie e anziani, la categoria più colpita da questa emergenza. Questo scenario pone di grande attualità il lavoro che il nostro comitato sta portando avanti insieme all’Amministrazione di Magenta.

Pista ciclabile Magenta-Corbetta: ecco l’impegno del Comitato Il Comitato Pista Ciclabile Magenta-Corbetta ha presentato lo scorso febbraio uno studio di ottimizzazione per la pista ciclabile del Fontanile Fagiolo, partendo dal progetto originale redatto dal comune di Magenta e individuando soluzioni eco-sostenibili che valorizzino il breve tratto in questione, prevalentemente agricolo e boschivo. In particolare verrebbero usati materiali innovativi, leganti per utilizzare il terreno presente e drenanti per evitare fognature. La proposta inoltre permetterebbe di ridurre l’impegno di spesa prevista a circa 200.000 euro, ampiamente inferiore ai 350.000 euro stanziati nel piano triennale. Come ulteriore supporto in questa situazione di emergenza, i tecnici membri del Comitato offrono la propria disponibilità a fornire gratuitamente il rilievo topografico del tratto di strada, il disegno e successivo frazionamento catastale.

Regione Lombardia sostiene i Comuni: è l’ora delle infrastrutture A fronte della situazione straordinaria, in aggiunta ai frequenti bandi europei a sostegno di opere eco-sostenibili, la Giunta della Regione Lombardia ha avanzato lo scorso 20 aprile una proposta di legge per il finanziamento degli investimenti e dello sviluppo infrastrutturale per la ripresa economica dopo l’emergenza Covid-19, che destinerebbe 400 milioni di euro ai Comuni, tra cui Magenta e Corbetta, per opere immediatamente realizzabili.

Pista Ciclabile Magenta-Corbetta: cosa chiede il Comitato I membri del Comitato credono fortemente che si stiano creando le condizioni per permettere all’Amministrazione di Magenta di accelerare l’esecuzione del progetto rispetto al cronoprogramma. Sappiamo che l’obiettivo è ambizioso, ma è diventato fondamentale realizzare la pista ciclabile entro settembre 2020 per la ripresa delle scuole. Chiediamo al Sindaco Chiara Calati il massimo impegno in questa delicata Fase 2 per non lasciarsi sfuggire questa opportunità di ripresa in piena sicurezza per ragazzi, famiglie e anziani delle nostre città.

Per maggiori informazioni contattare Francesco Cerati: ciclabile.magenta.corbetta@gmail.com

RME-Piano-di-azione-mobilità-urbana-post-covid

Planimetria tracciato