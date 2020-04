Robecco: la Fiera di San Maiolo al tempo del #coronavirus

Robecco e il 1 maggio UNA FIERA 2.0

Ogni anno, il 1° maggio, Robecco si anima e riscopre le sue origini contadine, attraverso la tradizionale “Fiera di San Majolo”, fiera agricola e del bestiame, istituita ufficialmente nel 1912, ma già attiva da alcuni anni. Una giornata attesa con festosa impazienza da bambini e da robecchesi di ogni generazione, occasione di incontri, riunioni di famiglia, tradizioni che si rinnovano di anno in anno, grazie all’impegno delle realtà agricole, commerciali e del mondo dell’associazionismo. Evento di richiamo e prestigiosa vetrina per la promozione del nostro territorio, delle realtà agricole e commerciali locali. Un simile clima di attesa richiede una risposta corale, anche in questa primavera che tanto ha sconvolto la nostra quotidianità. L’Amministrazione comunale, impegnata senza tregua nelle misure di contenimento del Covid 19 e nel supporto ai cittadini colpiti dalla crisi, è profondamente riconoscente nei confronti di tutte le realtà robecchesi che si sono impegnate per animare questo periodo di quarantena con appuntamenti sul web. Ci sembra dunque doveroso condividere e dare risonanza alle iniziative pensate dalle nostre associazioni per animare il 1° maggio robecchese inserendole in un unico palinsesto per una Fiera di San Majolo 2.0 da vivere virtualmente. Ci sarà spazio per la memoria storica e i racconti dei cittadini, per appuntamenti live dedicati ai ragazzi e per laboratori creativi per bambini. Non mancheranno i tradizionali appuntamenti come il taglio del nastro, il discorso del Sindaco e la benedizione del Parroco con l’esposizione della reliquia di San Majolo, oltre al saluto e ad un momento di riflessione di agricoltori e commercianti. Siamo, oggi più che mai, vicini alle categorie professionali e produttive del nostro territorio, colpite pesantemente da questa crisi globale e stiamo studiando misure economiche e sociali di supporto per far fronte a queste difficoltà. Questi primi mesi del 2020 ci hanno portato a riflettere sul valore del lavoro e sullo spirito di servizio che anima quanti mettono la propria professionalità a servizio degli altri. Il lavoro è un valore, oggi più che mai! Per maggiori informazioni consultare il sito e la pagina facebook ufficiale del Comune di Robecco sul Naviglio.