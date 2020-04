Alleniamoci insieme: Pilates per un addome forte

Bentornati nella nostra rubrica #mobiliefelici

Oggi vi guiderò in un breve allenamento per il vostro addome. No, il mio intento non è farvi venire fuori i classici “quadratini” da fitness addict, il cosiddetto six pack. Il mio intento è quello di insegnarvi a stabilizzare la zona del core (in pilates chiamata powerhouse) e ciò è possibile andando a lavorare i muscoli in maniera profonda. In parole povere, non lavoreremo sullo strato che vediamo, ma lavoreremo sui muscoli profondi, ovvero, sul trasverso dell’addome, diaframma, erettori spinali e anche sul pavimento pelvico.

Focalizzarci a livello funzionale porta sicuramente ad avere un addome che lavora nella maniera corretta e di conseguenza anche il nostro aspetto fisico ne avrà beneficio.

Io consiglio sempre di imparare ad utilizzare il proprio corpo nella sua globalità e non solo legare il movimento all’aspetto fisico.

Se avete dubbi o domande sheryl.bienati@gmail.com