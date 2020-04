Mercati scoperti, Silvia Scurati (Lega): “Riaprire in sicurezza per tornare a nuova normalità ed evitare crisi irreparabile. Dal Pd attacchi strumentali: quando era il momento di chiudere, loro facevano aperitivi sui Navigli”

Riceviamo e pubblichiamo

Milano, 29 aprile – “La sperimentazione di Regione Lombardia sui mercati scoperti, mettendo al primo posto la sicurezza, è fondamentale per evitare l’acuirsi della crisi economica conseguente all’emergenza sanitaria. Non si tratta di anteporre l’economia alla salute, perché come Regione Lombardia abbiamo dimostrato di mettere la salute al primo posto: piuttosto erano proprio gli esponenti del Pd, che oggi ci criticano, a sottovalutare l’emergenza e ad andare con loro leader a farsi gli aperitivi sui Navigli, dicendo che noi eravamo allarmisti”.

Così Silvia Scurati, Consigliere regionale della Lega, in risposta agli attacchi dei Consiglieri regionali del Pd alla sperimentazione della riapertura dei mercati scoperti.

“La riapertura dei mercati va nella direzione di sperimentare un graduale ritorno alla vita normale, in tutta sicurezza – spiega Scurati – e proprio perché si tratta di una sperimentazione che sta venendo fatta con la massima attenzione, non capisco le polemiche che arrivano dal Partito democratico. Bisogna lavorare per ripartire, perché le chiusure sono servite ma fin dall’inizio rappresentavano una soluzione temporanea: la battaglia contro il virus va avanti, ma imparando a vivere in sicurezza e con gli accorgimenti necessari, fino a quando non sarà pronto il vaccino”.

Ai Consiglieri del Pd, che hanno inviato nella giornata di oggi al Presidente Fontana e all’Assessore alle Attività Produttive di Regione Lombardia una lettera, Scurati risponde: “Abbiamo lavorato per settimane per dare una possibilità almeno agli operatori del mercato di poter lavorare e siamo riusciti a trovare una soluzione che fosse equa con la grande distribuzione e garantisse la massima sicurezza per tutti, operatori e clienti. La scelta del Pd di cavillare sulle modalità di riapertura ben si concilia con lo scarso interesse dimostrato dal governo centrale per gli autonomi e più in generale verso il popolo delle partite iva. Noi guardiamo invece al futuro e lavoriamo per sconfiggere la malattia e per fermare la crisi economica”.

“Domani mattina – conclude Scurati – sarò presente al mercato di Bareggio per portare la mia solidarietà e quella di Regione Lombardia a tutti gli ambulanti”.