Il mercato di Bareggio è uno dei primi che ha aperto, abbiamo incontrato il Sindaco Linda Colombo (Video)

Oggi abbiamo approfittato della riapertura del mercato scoperto di Bareggio, e lo abbiamo visitato, per scoprire le nuove normative. Siamo stati fortunati e abbiamo incontrato il Sindaco Linda Colombo e l’Assessore Anna Lisa De Salvo che ci ha accompagnato nella visita, che vedrete nel video allegato. Solo ieri, il consigliere lombardo e bareggese Silvia Scurati lanciava il seguente comunicato: “La sperimentazione di Regione Lombardia sui mercati scoperti, mettendo al primo posto la sicurezza, è fondamentale per evitare l’acuirsi della crisi economica conseguente all’emergenza sanitaria. Non si tratta di anteporre l’economia alla salute, perché come Regione Lombardia abbiamo dimostrato di mettere la salute al primo posto“

Mentre scrivevamo l’articolo è arrivato il comunicato del Sindaco Linda Colombo:

Tutto è filato liscio, per la soddisfazione di cittadini e ambulanti. Stamattina in piazza Cavour sono tornate le bancarelle del mercato, ovviamente con le dovute restrizioni, e la macchina organizzativa è stata impeccabile.

La Giunta comunale di Linda Colombo è stata tra le prime a cogliere l’opportunità offerta da Regione Lombardia per quanto riguarda la ripresa dei mercati comunali. Da quando è stata firmata l’ordinanza, il vicesindaco Lorenzo Paietta ha lavorato per organizzare gli spazi e le misure di sicurezza: solo banchi alimentari distanti tre metri l’uno dall’altro, controllo della febbre all’ingresso, obbligo di guanti e mascherina e accessi contingentati (il doppio del numero dei banchi presenti).

A tenere a battesimo il “nuovo” mercato, sono intervenuti anche i consiglieri regionali Silvia Scurati e Gianmarco Senna.

“Complimenti alla Giunta di Bareggio che ha saputo raccogliere la sfida lanciata da Regione Lombardia per una riapertura graduale e responsabile – ha dichiarato Scurati, membro della Commissione Attività Produttive -. I commercianti, finalmente, sono tornati a lavorare e anche i bareggesi sono rimasti soddisfatti”.

“Sono venuto a Bareggio per vedere se effettivamente far ripartire un mercato era così drammatico come qualcuno ha cercato di far credere – ha aggiunto Senna, presidente della Commissione Attività Produttive –. Come pensavo, l’Amministrazione comunale di Bareggio ha confermato che non c’è nulla di difficile. Altri, invece, con più mezzi a disposizione, solo per il gusto della contrapposizione politica, non hanno intenzione di cogliere questa opportunità, finendo per penalizzare i loro cittadini e i commercianti, che non vogliono vivere di sussidi”.

Soddisfatto anche il sindaco Linda Colombo, che ha ringraziato il suo vice Paietta, la Polizia Locale, il Suap, la Protezione Civile e tutti i volontari che hanno reso possibile la ripartenza del mercato in totale sicurezza: “Un primo passo verso la ripartenza. L’organizzazione, pur a tempo record, è stata ottima – ha commentato Colombo -. La risposta è stata positiva. Sia i commercianti sia i cittadini, che ringrazio per essersi attenuti scrupolosamente alle disposizioni, sono stati contenti”.