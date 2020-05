Riapre il Mercato a Magenta, si parte solo con gli alimentari e in sicurezza come da decreto del 30 Aprile

riceviamo e pubblichiamo

Il Sindaco Chiara Calati: “Abbiamo approntato tutte le misure di sicurezza e sorveglianza, accogliendo con favore la possibilità di riapertura, primo importante segnale di ripartenza”

Magenta, 2 maggio 2020 – I mercati cittadini scoperti saranno riaperti, per il solo settore alimentare, a partire da lunedì 4 maggio. Sono stati organizzati in base alle direttive contenute nell’ordinanza di Regione Lombardia del 30 aprile 2020, che prevedono innanzi tutto il distanziamento tra i banchi. Per il mercato del lunedì, che vanta oltre 40 banchi alimentari, è stata pertanto ridisegnata la collocazione dei medesimi, in base ad una nuova piantina che consenta loro di operare nel rispetto delle normative e secondo le esigenze di chi necessita di corrente o di bombole. Per la tutela della salute di operatori e cittadini sono stati predisposti un unico ingresso ed un’unica uscita, con contingentamento degli ingressi stessi e misurazione della temperatura corporea da parte della Polizia Locale e dei volontari della Protezione Civile. Il mercato del lunedì in Piazza Mercato consentirà l’accesso ad un massimo di 86 persone per volta, ovvero 2 persone per banco, oltre a 2 operatori per banco, mentre il mercato del giovedì di via Mentana, ospiterà 8 persone per volta, essendo 4 i banchi alimentari presenti.

Le regole da seguire per accedere al mercato prevedono che operatori e utenti debbano indossare mascherina e guanti. Gli operatori dovranno mettere a disposizione dei clienti soluzioni idroalcoliche per le mani e guanti usa e getta, quest’ultimi da utilizzarsi obbligatoriamente. Gli utenti dovranno rispettare la distanza di almeno un metro sia una volta dentro l’area del mercato sia durante l’attesa per l’ingresso. Prima dell’accesso, sia degli operatori che degli utenti, sarà rilevata la temperatura corporea e sarà vietata l’entrata a tutti coloro che avranno una temperatura pari o superiore a 37.5° gradi. Gli operatori potranno accedere all’area a partire dalle ore 6.30 mentre l’accesso ai clienti è consentito a partire dalle ore 8 dall’unico ingresso predisposto. L’accesso all’area del mercato è consentito a un solo componente per nucleo familiare, fatta eccezione per la necessità di recare con sé minori di 14 anni, disabili o anziani. È vietata la somministrazione di alimenti e bevande ad esclusione del servizio per asporto, è vietato inoltre il posizionamento di strutture/attrezzature idonee allo stazionamento dei clienti.

“Abbiamo effettuato un incontro proficuo con Emiliano Masperi, vicepresidente di Confcommercio Magenta e Castano Primo, nonché storico ambulante di Magenta e il Segretario Simone Ganzebi per pianificare la meglio questa riapertura, perché risulti il più funzionale e fruibile possibile sia per chi espone sia per chi potrà finalmente tornare ad usufruire delle prelibatezze alimentari del nostro mercato. E’ un momento importante ma mi preme ricordare anche che il contagio non è finito quindi faccio appello a tutti perché si rispettino tutte le misure di sicurezza e di distanziamento sociale in corso. Solo così potremo tornare a vivere a pieno la nostra città e le sue attività”, ha affermato il Sindaco Chiara Calati.