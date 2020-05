Gli Amministratori comunali turbighesi dall’Unità d’Italia: Luigi Bianchini, sindaco della Liberazione

IX – Il 1° maggio 1945, il Comitato di Liberazione locale (d’ora in poi CLN), presieduto da Libero Pedranti, risultava composto dal presidente Pedranti (PCI) e da Remo Speroni (PCI); Giuseppe Scavizzi (PSI); Francesco Bianchini (PSI); Danilo Slavazza (DC); Vittorino Colombo (DC); Maria Peranti (Unione Donne Italiane); Alfredo Tapella (Fronte della Gioventù). Toccava al CLN insediare d’autorità la Giunta Municipale che, – come risulta dagli atti in Archivio Comunale – sarebbe stata più volte modificata nella composizione, perché i partiti avevano già cominciato a litigare.

Comunque, il 6 giugno 1945, in una lettera inviata al Governo Militare Alleato, l’unico – in quel momento – titolato a conferire incarichi pubblici, venne segnalata la seguente Giunta Municipale: Luigi Bianchini, sindaco, comunista; Guido Buratti, impiegato, democristiano; Francesco Speroni, contadino, senza partito; Alberto Ramponi, operaio, comunista; Vincenzo Bossetti, artigiano, democristiano; Libero Pedranti comunista; Luigi Garegnani, supplente, socialista. Una Giunta Comunale ‘politica’ che sarebbe stata confermata, più o meno, nelle prime elezioni amministrative del secondo dopoguerra.

LE AMMINISTRATIVE DEL 7 APRILE 1946

(Popolazione 4380 abitanti – 20 consiglieri comunali assegnati – 6 assessori assegnati)

Si presentarono tre liste. La prima con il motto “Italia amate sponde”, guidata dal ragionier Giovanni Cavaiani di Giuseppe; la seconda con “Falce e Martello” capitanata da Luigi Bianchini; la terza con il contrassegno “Libertas” in testa alla quale c’era l’avvocato Teresio Cardani. Ecco gli eletti come risulta dagli atti conservati nell’Archivio storico civico:

1 – BIANCHINI Luigi, sindaco, comunista Di Francesco e Carabelli Maria, nato a Turbigo il 24 aprile 1905. Magazziniere, risiedeva a Turbigo in via Volta, 32.

2 – BARENGO Giuseppe, assessore delegato (rappresentava il Comune in caso di impedimento del Sindaco) socialista. Di Gaudenzio e Perone Caterina, nato a Trecate il 7 agosto 1899. Commerciante, risedeva a Turbigo in via Roma, 2.

3 – GARGHETTI Carlo, assessore anziano (rappresentava il Comune in caso di impedimento del Sindaco e dell’assessore delegato), socialista. Fu Cesare e Cameroni Luigia, nato a Robecco sul Naviglio il 25 novembre 1897. Venditore ambulante, risiedeva a Turbigo in via Cotonificio Valle Ticino, 5.

Dimissionario nel luglio 1948 fu sostituito da CAVENATI Severino, socialista, abitante in via 25 aprile, 4.

4 – PEDRANTI Libero, comunista. Di Filippo e Fenazzi Rosa, nato a Cardano al Campo il 19 settembre 1906. Operaio, risiedeva a Turbigo in via Podgora, 3. Si sarebbe dimesso nel 1953 a seguito del trasferimento di residenza nel paese natio.

5 – SAINAGHI Antonio, socialista. Fu Francesco e Re Pasqualina, nato a Turbigo l’8 ottobre 1907. Esercente, risedeva a Turbigo in via dei Patrioti, 1.

6 – GAREGNANI Luigi, socialista. Di Giacomo Ambrogio e Langè Santina, nato a Turbigo il 12 aprile 1894. Operaio, risedeva a Turbigo in via Buonarroti, 5.

7 – GIUDICI Attilio, comunista. Di Giuseppe e fu Bonza Angela, nato a Turbigo il 29 marzo 1890. Operaio, risiedeva a Turbigo in Via alla Stazione, 8.

8 – BORSANI Ambrogio, comunista. Di Carlo e Cislaghi Maria, nato a Robecco sul Naviglio il 31 dicembre 1901. Operaio, resiedeva a Turbigo in via Montello, 1.

9 – BRAGA Teresina, apolitica. Di Biagio e Pedroli Carolina. nata a Grissolo il 5 marzo 1921. Insegnante, risiedeva a Turbigo in via Giacomo Matteotti, 8.

10 – BUSCAGLIA Giovanni, socialista. Fu Carlo e fu Merlotti Ernesta, nato a Casalino il 29 marzo 1884. Segretario Regionale Lombardo Ferrotramvieri, risiedeva a Milano in via Mac Mahon, 47.

11 – CACCIA Eligio, democratico cristiano. Fu Ezechiele e Bottarini Giuseppa, nato a Turbigo il 15 gennaio 1894. Industriale, risiedeva a Turbigo in via Buonarroti, 6

12 – CARDANI Teresio, democratico cristiano. Di Carlo e Cormani Giuditta, nato a Turbigo il 16 giugno 1903. Avvocato, risiedeva a Milano in via Giotto, 30.

13 – CAVENATI Severino, socialista. Di Francesco e Tirloni Petronilla, nato a Robecchetto il 23 giugno 1911. Operaio, risiedeva a Turbigo in via 25 aprile 1945, 4.

14 – COLOMBO Mario, democratico cristiano. Di Vittore e Mira Francesca, nato a Turbigo il 3 maggio 1900. Contadino, risiede a Turbigo in via della Libertà, 7.

15 – CRIPPA GIOV. BATTISTA, comunista. Di Fiorentino e Barzaghi Maria, nato a Capriate S. Gervaso il 5 aprile 1910. Operaio, riseide a Turbigo in via Giacomo Matteotti, 3.

16 – DE SIMONE Girolamo, democratico cristiano. Fu Antonio e Romeo Vita, nato a Marsala il 9 novembre 1901. Dottor ingegnere in chimica industriale, risiedeva a Turbigo in via della Libertà, 1 bis.

17 – MAZZONI Giuseppe, socialista. Di Luigi e Pedroli Ernesta, nato a Turbigo il 3 dicembre 1904. Operaio, risedeva a Turbigo in via Corte Nobile, 2.

18 – PASTORI Pierino, comunista. Di Giuseppe, nato a Turbigo l’8 luglio 1920. Operaio, risiedeva a Turbigo in via Corte Nobile, 8.

19 – RUGGENINI Mario, socialista. Fu Oreste e Tazzoli Isabella, nato a Mantova il 9 gennaio 1885. Cassiere Cotonificio Valle Ticino, risiedeva a Milano in via Appiani, 3.

20 – SPERONI Romolo, comunista. Di Francesco e Garavaglia Paola, nato a Turbigo il 23 giugno 1912. Meccanico, risiedeva a Turbigo in via San Vincenzo, 9.

FOTO IN EVIDENZA Il sindaco Luigi Bianchini