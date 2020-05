Ci ha lasciati l’ingegner Filippo Valentini, consigliere comunale

TURBIGO. L’avevamo conosciuto negli Anni Ottanta del secolo scorso, quando collaborava alle attività del nostro amico Vladimiro. Poi, la politica, al tempo del Comitato ‘No a Turbigo spezzata’; la nascita del ‘Comitato per il Sì al referendum’, del quale assunse l’onere della presidenza. Sull’onda della contestazione democratica alla politica del centrodestra, la presentazione – nelle elezioni ammnistrative del 26 maggio 2006 – di ben cinque liste. Come candidato sindaco di ‘Centrosinistra per Turbigo” Filippo Ascanio Valentini raccolse 680 voti (15,95%) e fu eletto in Consiglio Comunale. Il suo impegno politico continuò fino ad assumere la carica di Segretario della sezione locale del Partito Democratico che si è stretta attorno alla famiglia in questo momento di dolore. Condoglianze.

