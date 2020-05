ANGELO PARATICO SCRIVE: Dopo il Covid19, come cambierà la nostra società? L’impatto non sarà enorme, come fu per la peste bubbonica, che uccise il sessanta per cento della popolazione europea, ma in un certo grado vi saranno dei mutamenti.

Il caos sociale provocato dalla peste, nota come morte nera (1346-1353), proveniente dalle steppe orientali, velocizzò lo sviluppo sociale, affrancando il proletariato, in quanto ridusse le braccia disponibili per lavorare la terra e trasformò decine di milioni di servi, redenti solo a metà, in liberi agricoltori e, nel secolo successivo, in proprietari terrieri.

La peste fu definita: “Un punto di svolta nella storia umana”. Una dichiarazione drastica, che però contiene più di un seme di verità. Il morbo, certamente, portò a dei cambiamenti radicali e irreversibili nella società europea, poiché i campi non potevano essere coltivati e i padroni, che vivevano nelle città, dovettero mettersi in competizione fra di loro per l’assunzione dei lavoratori. I prezzi delle abitazioni crollarono e, come suggerisce Wilhelm Abel, ebbe inizio una vera e propria: “Età dell’oro per i lavoratori salariati”. Nel secolo successivo, all’arrivo della peste, vincitori e perdenti nelle società europee si scambiarono i rispettivi ruoli. La nobiltà terriera si trovò schiacciata, dovendo contrastare l’abbassamento dei prezzi dei beni immobili urbani, poiché esistevano molte case vuote e i costi della manodopera salirono: v’era molta richiesta di contadini per lavorare la terra e questi potevano facilmente trovare un lavoro. Anche le donne trassero dei vantaggi da questa situazione e ne uscirono vincenti, perché poterono in certi casi chiedere lo stesso salario offerto agli uomini per alcuni lavori e, comunque, poterono migliorare la propria condizione sociale. Per quanto riguarda la tecnologia, lo spopolamento delle terre causato dal morbo ebbe un impatto importante sullo sviluppo dei nuovi dispositivi che portarono a un risparmio della forza lavoro. Possiamo affermare, senza tema di smentita, che la peste nera provocò la fine del Medio Evo e l’inizio del Rinascimento, con il declino dell’aristocrazia.

Nel 1347, solo a Firenze vivevano circa 94.000 persone, ma dopo che la peste la colpì, nel marzo del 1348, il numero era sceso a circa 37.000. La stessa percentuale di decessi, circa il sessanta per cento, fu riscontrabile sull’intero territorio italiano.

Il morbo, una volta giunto in Sicilia, grazie a una nave genovese proveniente dalla Crimea, si diffuse come un incendio nelle praterie e risalì inesorabilmente su per la penisola. All’inizio, fu definito un miasma, perché lo si credeva causata da aria malsana. Nel 1348, re Filippo VI di Francia ordinò alla facoltà di medicina dell’Università di Parigi d’indagare su quale potesse essere la causa di quella terribile moria. Oggi avrebbe riunito tutti quei virologi che vediamo discettare in televisione. I migliori medici di quel periodo riferirono, il 20 marzo 1348, che l’origine più plausibile del morbo doveva essere ricercata in una congiunzione astrale fra Saturno, Giove e Marte nella Casa dell’Acquario. In quell’epoca i medici erano anche astrologi. La loro diagnosi fu saggia, tutto sommato, in quanto avrebbero potuto cavarsela dicendo che la colpa era degli ebrei, come in effetti alcuni dotti fecero in Germania e in Austria, e a causa di ciò, in migliaia furono bruciati vivi. La risposta astrologica non provocò guerre e omicidi: accusando le stelle — come farà Don Ferrante nei “Promessi Sposi” — non crearono nuove vittime.

La peste permise anche di realizzare grandi fortune in poco tempo e incoraggiò pensieri lascivi, come appare nel “Decameron” di Giovanni Boccaccio, anziché pietosi. Questo può forse essere spiegato con un meccanismo naturale di auto-conservazione. Fu durante la fase B che nobili e borghesi presero a importare schiavi non cristiani dalle stazioni commerciali in Oriente, per riempire il vuoto lasciato dalla peste. Le rotte commerciali collegavano l’Europa con il grande impero mongolo — il più esteso nella storia umana — e con lo sviluppo della navigazione nel Mediterraneo i contatti con loro si fecero più frequenti. Le repubbliche marinare italiane, a partire dal dodicesimo secolo, furono in diretto contatto con i mongoli in Crimea, senza interferenze musulmane, e da tempo questi vendevano schiavi ai mercanti italiani, i quali li pagavano in oro e argento, per poi trasportarli in altri Paesi, rivendendoli e realizzando ingenti profitti.

Entro il quattordicesimo secolo gli italiani dominavano il commercio di schiavi, ma trasportavano soprattutto giovani ragazze e bambine di varie nazionalità, specialmente tartare, russe e comunque non cristiane. L’effetto fu che le schiave orientali divennero comuni nelle città italiane. Tradizionalmente, Tana (Azov) e Caffa (conosciuta anche come Feodosia, o Teodosia) erano le porte d’ingresso occidentali per l’Asia e la Cina, ed era proprio lì che le carovane scaricavano spezie e medicine, perle, tessuti, uomini e donne, che venivano poi smistati verso l’Europa continentale.

Gli schiavi domestici apparvero in Toscana intorno al 1350. Fra gli altri, anche lo storico Salvatore Bongi spiega la loro rapida diffusione proprio con le devastazioni provocate dalla peste. Fu un periodo conosciuto dagli storici come la fase del Mar Nero della schiavitù rinascimentale, perché il maggior numero di loro proveniva appunto da quelle zone e quello fu un fenomeno inizialmente limitato all’Europa meridionale, soltanto urbano e domestico.

Fra il 1414 e il 1423 si stima che vi fossero circa 10.000 schiavi residenti a Venezia e una legge per l’abolizione della schiavitù non fu mai approvata, contrariamente a quanto si crede, e d’altro canto in quel periodo gli schiavi furono presenti anche in molte abitazioni italiane. La schiavitù in Europa fu attivamente praticata sino al diciottesimo secolo e, addirittura, anche sulle navi appartenenti alla flotta della Santa Sede vi erano schiavi. I documenti conservati negli archivi fiorentini mostrano come una buona parte di questi schiavi fossero indicati come ‘‘tartari’’, un termine più comune di ‘‘mongoli’’, ovvero provenienti dalle terre poste sotto al dominio mongolo. Il Paese che oggi conosciamo come Cina fu per secoli sottomesso al dominio dei mongoli e attraverso varie dinastie regnanti, in particolare la dinastia Yuan, fondata da Kublai Khan, che durò sino al 1368, allorché l’ultimo imperatore mongolo fu cacciato da Pechino, permettendo così l’insediamento della dinastia Ming, di etnia Han, anche se i mongoli continuavano a controllare ampie zone della Cina.

Per quanto riguarda il traffico di schiavi verso l’Italia, ecco cosa scrisse il grande storico Joseph Needham: “Olschki ha descritto il commercio poco noto di schiavi tartari (mongoli e cinesi) che rifornì di servi domestici le case italiane durante il quattordicesimo e quindicesimo secolo. Fra il 1366 e il 1397, ad esempio, non meno di 259 tartari, per lo più — ma non esclusivamente — giovani ragazze, furono vendute nei mercati di schiavi di Firenze. Il flusso pare essere iniziato verso il 1328, quando al servo di Marco Polo, Pietro il tartaro, fu concessa la cittadinanza veneziana e si verificò la caduta di Bisanzio nel 1453. Vi sono indizi che dimostrano una gran commistione etnica, e che le ragazze mongole e cinesi probabilmente fornirono degli utili geni alla popolazione europea”.

Angelo Paratico

