Perdi un secondo a leggere, io.. ops!… CAM ha bisogno di te!

Ciao a tutti,

eccomi … per dirvi grazie per l’affetto con cui mi continuate a seguire…

l’ho capito anche durante la malattia, e giuro.. ne sono rimasto profondamente colpito…

credo di essere un uomo imperfetto ma profondamente libero,

e il luogo da cui scrivo e vi racconto non è diverso da me

corriere altomilanese . com è un luogo di incontro…

dove mostro i volti di chi vive il territorio

ho viaggiato molto per tutto il globo e oggi la mia prateria si muove avanti e indietro lungo il Ticino

non mi occupo soltanto di politica anzi più spesso mi piace mostrare le storie

delle persone la loro vita e il loro animo, anche di chi è in difficoltà.

Non mi interessa fare markette o fare il cortigiano dei nostri politici locali che spesso fanno solo danni,

amo la terra in cui sono cresciuto e che mi ha messo in relazione con tantissimi amici.

Per i nemici non ho tempo.

Le dirette di cam e i volti a cui da voce raggiungono spesso migliaia di visualizzazioni così come sono migliaia i contatti di corrierealtomilanese.

Anche durante i giorni di questa pandemia non ci siamo mai fermati per farvi vedere come si stanno trasformando le nostre città e cosa sta accadendo negli ospedali dove molte vite sono state salvate ma tanti, troppi non ce l’hanno fatta.

Non facciamo chiudere CAM e insieme rilanciamo l’informazione libera sul nostro territorio.

Anche per i giornalisti sono momenti difficili ma con un euro a testa il portale che spesso segui e che da voce davvero a tutti anche in questi giorni non si fermerà

se qualcuno vuole dare di più lascio il mio IBAN: IT 91 Y0103032820000001127557

Aiutatemi a costruire un informazione migliore

Aiutatemi ad informarvi!