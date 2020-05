Gli amministratori turbighesi dall’Unità d’Italia: i quindici anni del sindaco Luigi Bianchini

GIUGNO 1946 – REFERENDUM E COSTITUENTE. I risultati del referendum sulla forma istituzionale dello Stato (per il quale hanno votato per la prima volta le donne) risultarono inequivocabili, almeno a Turbigo:

1° – voti conferiti alla Repubblica: 1882; voti conferiti alla Monarchia: 837-

Si votò allora anche per l’Assemblea Costituente:

– Falce, martello e stella (comunisti): 1013

– Due stelle ed elmo (Concentrazione Democratica Repubblicana): 31

– Scudo Crociato (Democrazia Cristiana): 835

– Foglia d’Edera (Repubblica Italia): 12

– Medaglione Lenin (comunisti internazionali): 6

– Torchio con scritta U. Q. (Uomo Qualunque): 143

– Stella (Blocco Nazionale): 17

– Bandiera due spighe stella Unione Democratica Nazionale): 41

– Libro falce e martello (socialista): 635

– Le lance (Schieramento nazionale): 3.

LE AMMINISTRATIVE DEL 27 MAGGIO 1951

(Popolazione 4464 abitanti – 20 consiglieri comunali assegnati – 6 assessori assegnati).

Si presentarono tre liste: lista 1, voti 1538; lista n. 2, voti 153; lista n. 3, voti 1180

1 – BIANCHINI Luigi, comunista, rieletto in Consiglio comunale con 19 voti favorevoli e una scheda bianca; 2 – GAREGNANI Luigi, socialista, assessore anziano; 3 – PEDRANTI Libero, comunista; 4 – SAINAGHI Antonio, socialista: 5 – GAMBERO Luigi, comunista; 6 – BOTTINI Paolo, socialista; 7 – GAIERA Luigi, comunista; 8 – BONOMI professor Carlo, fu Biagio e Angela Bottini nato a Turbigo il 27 dicembre 1880, pittore, indipendente; 9 – AJMONE dottor Luigi di Roberto e Petiva Benilde nato a Milano il 26 dicembre 1906, medico, indipendente; 10 – TAPELLA Giovanni di Giuseppe e Decio Teresa nato a Ludeuscheid il 24 ottobre 1918, corriere, comunista; 11 – BUSCAGLIA Giovanni di Carlo e Ernesta Merlotti, nato a Casalino il 29 marzo 1884, segretario regionale lombardio, socialista; 12 – DELL’ACQUA Guglielmo fu Angelo e Antonia Rondina nato a Corbetta il 27 marzo 1903, contadino, indipendente; 13 – CARRARA Vittorio fu Matteo e Antonia Gelli, nato a Credaro (Bergamo) il 6 settembre 1894, giardiniere, socialista; 14 – GIANELLA Giovanna di Giuseppe e Fortunata Garavaglia, nata a Turbigo il 27 febbraio 1916, operaia, indipendente; 15 – GIUDICI Attilio di Giuseppe e Angela Bonza, nato a Turbigo il 29 marzo 1890, elettricista, comunista; 16 – TORNO Pietro di Antonio e Maria Crippa nato a Nosate il 27 febbraio 1908, operaio, socialista; 17 – CARDANI avvocato Teresio fu Carlo e Giuditta Cormani nato a Turbigo il 16 giugno 1903, avvocato, democrazia cristiana; 18 – CACCIA Eligio fu Ezechiele e Giuseppe Bottarini, nato a Turbigo il 15 gennaio 1894, industriale, democrazia cristiana; 19 – BAZZI ragioner Fiorenzo di Luigi e Fiora Milani, nato a Turbigo il 18 giugno 1924, ragioniere, indipendente; 20 – BOCCHIO CHIAVETTO ingegner Ercole di Secondino e Carlottina Massara, nato a Grignasco il 3 maggio 1906, rappresentante, indipendente.

LE AMMINISTRATIVE DEL 27 MAGGIO 1956

1 – BIANCHINI Luigi, comunista, rieletto per la terza volta con 15 voti favorevoli (n. 2 al prof. Carlo Vallardi e 2 schede bianche); 2 – GAREGNANI Luigi, socialista, assessore anziano, operaio; 3 – SAINAGHI Antonio, socialista, esercente; 4 – GAIERA Luigi, comunista, nato a Turbigo il 19 giugno 1911, invalido; 5 – GAMBERO Luigi, comunista; 6 – BERNACCHI Mario, socialista, nato a Cassano Magnago il 30 novembre 1906, operaio. Deceduto l’8 maggio 1958 e non sostituito; 7 – GARAVAGLIA Giovanni, comunista, nato a Dawson l’1 ottobre 1912, artigiano conciario; 8 – BORGHI dottor Giuseppe, nato a Bucarest il 5.12.1906, indipendente; 9 – AJMONE dottor Luigi, indipendente; 10 – PICCO Caterina in Aina nata a Nosate il 18 maggio 1906, comunista; 11 – FELICE Fortunato nato a Buia il 5 novembre 1893, indipendente; 12 – BONALI Angelo nato a Turbigo il 30 giugno 1910, indipendente; 13 – GIUDICI Attilio nato a Turbigo il 29 marzo 1890, comunista (+1958); 14 – CARON Giovanna nata a Pravisdomini il 3 luglio 1914, socialista; 15 – DELL’ACQUA Edoardo nato a Castano il 1°maggio 1924, comunista; 16 – CORBETTA Giovanni nato a Bovisio Mombello l’8 dicembre 1908, socialista (+1956); 17 – VALLARDI professor Carlo nato a Milano il 2 marzo 1884, democristiano; 18 – AZZIMONTI Adriano nato a Turbigo il 7 novembre 1919, indipendente; 19 – MIRA Geometra Giuseppe nato a Turbigo il 31 marzo 1905, indipendente; 20 – PARATICO Giovanni Battista nato a Turbigo il 3 agosto 1920, democristiano.

FOTO IN EVIDENZA Il sindaco Bianchini impegnato nel ‘Tiro alla fune’; il Sindaco al rito di ingresso del parroco don Lino Beretta