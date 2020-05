Migranti – Cecchetti e Boniardi (Lega): “Maxisanatoria immigrati ennesima vergogna, governo allo sbando”

riceviamo e pubblichiamo

Milano, 7 mag – “La maxisanatoria per 600mila clandestini è l’ennesima vergogna di questo governo allo sbando più totale. Invece di aiutare imprese e famiglie a rialzarsi in piedi, l’eseutivo preferisce dare una mano a chi è entrato nel nostro Paese in barba a tutte le regole. Dopo gli ottimi risultati ottenuti sul fronte immigrazione da Matteo Salvini, come ministro dell’Interno, con l’esecutivo Pd-5S-Iv-Leu gli sbarchi di clandestini sulle nostre coste sono aumentati del 400% rispetto all’anno scorso. In tutto questo, lo scenario economico-finanziario e sociale italiano è catastrofico. Mai come ora il Paese ha bisogno di un governo capace di ridare ossigeno ai cittadini e al tessuto produttivo. Un esecutivo che invece pensa alle maxisanatorie può solo peggiorare ulteriormente la situazione” così i deputati della Lega Fabrizio Cecchetti, Vicepresidente vicario della Lega alla Camera, e Fabio Massimo Boniardi.