Una donna in bicicletta che proveniva da via Garibaldi, arrivata in Piazza parmigiani, per evitare un scontro con un ‘altra bicicletta, ha frenatodi colpo. La manovra improvvisa ha evitato l’incidente, ma il fondo reso scivoloso dalla pioggia ha fatto cadere la malcapitata 69enne. Molte le persone che si sono fermate a soccorerla, fino all’arrivo dell’ambulanza della Crtoce Bianca di Magenta che l’ha portata al nosocomio cittadino in codice verde. Per fortuna solo qualche contusione per la malcapitata ciclista.

Magenta: Incidente in bici in Piazza Parmigiani. Contusa una donna.