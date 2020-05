Valigeria Canevari riapre il 18 maggio…

MILANO – La ripresa di Milano passerà indiscutibilmente anche dalla riapertura degli esercizi commerciali.

Valigeria Canevari è lieta di annunciare che lunedì 18 maggio, dopo più di due mesi di chiusura, rialzerà la sua saracinesca e ci saranno i sorrisi della famiglia Peviani dietro le mascherine ad accogliere nuovamente i propri clienti.

Nell’attesa e nell’incertezza del momento storico, anche solo sapere di riaprire è qualcosa che dona speranza.

Non mancano le preoccupazioni e le paure, ma dal 1925 il negozio è sempre stato nello stesso punto, a due passi da Piazzale Loreto, passando di generazione in generazione sempre con la certezza di offrire ai nostri clienti il miglior servizio disponibile.

Sappiamo che in questi mesi le persone si sono abituate allo shopping online e a ricevere i propri acquisti direttamente a casa. Ecco perché io e mio fratello Paolo offriremo gratuitamente il servizio a domicilio dei nostri articoli, per chi volesse uscire “leggero” dal nostro negozio. E per gli articoli meno ingombranti, ci trasformeremo in rider. Questo per andare incontro alle nuove esigenze che potrebbero avere i clienti del negozio e nel rispetto delle nuove tendenze green che Milano vuole adottare. Utilizzeranno quindi le nostre biciclette per le consegne di articoli con ingombro ridotto, nella zona est della città.

Il desiderio di tornare ad una nuova normalità è fortissimo. Sappiamo che le nuove misure che adotteremo per tutelare la salute di tutti, avranno bisogno di qualche giorno di rodaggio per gestirle con naturalezza. Ma sappiamo anche che la loro messa in atto è l’unico modo che abbiamo per allontanarci il più in fretta possibile da questi due mesi di lockdown ed evitare di dover fare marcia indietro…

Vi aspettiamo numerosi (ma con ingresso contingentato…) a partire dal lunedì 18 maggio 2020.

