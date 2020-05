Gli amministratori turbighesi dall’Unità d’Italia: l’insediamento del sindaco Gianfranco Cavenago (1975)

XIII – Fu il clima latente del ‘compromesso storico’ che portò una parte degli elettori democristiani ad abbandonare la scudocrociato per scegliere una’altra via. A Turbigo l’elemento che determinò il cambiamento di ‘colore’ dell’amministrazione comunale fu la scelta del sito della scuola media non da tutti condiviso. Sarebbero stati gli anni del primo Piano Regolatore Generale; del Piano per l’Edilizia Economica e Popolare che avrebbe portato all’urbanizzazione del Belvedere e dell’Arbusta; del Piano per gli insediamenti Produttivi, sempre all’Arbusta. Furono anni in cui si costruì la Scuola Media, l’ampliamento del cimitero (sotterraneo), la piazza di ‘Corte Fabbrica’ (diventata oggi ‘Madonna della Luna’) e via dicendo.

LE AMMINISTRATIVE DEL 15 GIUGNO 1975

1 – CAVENAGO Gianfranco, sindaco, comunista; 2 – ORLANDI Luciano, vice Sindaco, socialista; 3 – DELL’ACQUA Edoardo; 4 – TARGETTI Ugo; 5 – BERNACCHI Elio; 6 – ABATI Amelia; 7 – GALANTINI Loris; 8 – PARATICO Giambattista; 9 – CRIPPA Mariella; 10 – BOSSETTI Riccardo Angelo; 11- MEREGHETTI Antonio; 12 – VITARI Gianluigi; 13 – COLOMBO PAOLINO Giuseppa; 14 – FERRARI Cesare Rinaldo; 15 – GARAVAGLIA Cecilia; 16 – FOTI Francesco; 17 – MILAN Giulio; 18 – COLAFATO Raffaele; 19 – ZANGRANDO Luigi; 20 – AZZIMONTI Adriano.

LE AMMINISTRATIVE DELL’8 GIUGNO 1980

Il corpo elettorale nelle elezioni dell’8 giugno 1980 è il seguente: iscritti n. 5450; votanti n. 5187; schede nulle n. 82; schede bianche n. 192; voti validi 4906. La Democrazia Cristiana con 2121 voti (43,23%) è ancora il partito di maggioranza relativa; il Partito Comunista con 1915 voti raggiunse il consenso più alto della sua storia; il Partito Socialista con 574 voti rimase al livello delle elezioni precedenti come il partito Socialdemocratico. Ecco il Consiglio Comunale che fu eletto:

1 – CAVENAGO Gianfranco, sindaco; 2 – ORLANDI Luciano, vice sindaco; 3 – TARGETTI Ugo, assessore; 4 – BERNACCHI Elio, assessore; 5 – FERRARI Alessandro, assessore; 6 – COLAFATO Raffaele, assessore;

7 – ABATI Amelia, assessore; 8 – FERRARI Cesare Rinaldo, consigliere DC; 9 – MOLINARI Roberto, consigliere DC; 10 – BARBIERI Roberto, consigliere DC; 11 – COLOMBO PAOLINO Giuseppa, consigliere DC; 12 – PAOLETTI RIVOLTA Rosanna, consigliere DC; 13 – VITARI Gian Luigi, consigliere DC; 14 – MIRA Carlo, consigliere DC; 15 – GUDICI Luigi, consigliere DC; 16 – FRASCATI Amedeo, consigliere DC sostituito da Baga Agostino; 17 – DELL’ACQUA EDOARDO, consigliere PCI; 18 – FOTI Francesco, consigliere PCI; 19 – MILAN Giulio, consigliere; 20 – DAMERI Luciano, consigliere sostituito poi con Aggravi Vasco.

FOTO Una foto che abbiamo ricevuto oggi al nostro amico Angelo Paratico, datata 25 otobre 1980. Da destra, il sindaco Gianfranco Cavenago accanto all’architetto Angelo Vittorio Mira Bonomi e moglie, l’ex sindaco Giambattista Paratico e il consigliere Edoardo Dell’Acqua