Ambulanti in protesta sotto Palazzo Marino “vogliamo solo lavorare” (Video)

Ambulanti in protesta sventolando il tricolore e con cartelli non vari motti: “Siamo ambulanti non mendicanti” un altro cartello recitava “noi siamo untori ma lavoratori” una categoria, quella degli ambulanti, che da sempre non ha chiesto aiuti ma solo poter lavorare.

Erano almeno 1200 proprietari di bancarelle di mercati che si sono radunati sotto Palazzo Marino, inzialmente con una protesta pacifica che si leggermente infiammata, quando hanno capito che non sarebbe stati ricevuti da nessun politico.

“Siamo lavoratori invisibili – ha detto Nicola Zarrella, presidente di Eurocommercio, che ha indetto la manifestazione -. Da due mesi e mezzo il governo non ci menziona nei decreti legge che ha preparato e anzi toglie la Cosap a ristoratori e bar, giustamente, ma agli ambulanti no e noi siamo fermi da due mesi e mezzo e dobbiamo pagare. A Milano sono ripartiti solo pochi mercati e solo con le bancarelle di alimentari, gli altri fanno la fame. Chiediamo che possano ripartire tutti i mercati cittadini con tutte le bancarelle – ha auspicato -, per noi che siamo all’aria aperta ci sono troppe limitazioni”

A Magenta mentre era in corso la manifestazione, al mercato cittadino, sono comparse bancarelle di diverse categorie merceologiche “no food”.

La sindaca Chiara Calati ha dichiarato oggi in conferenza stampa che da lunedi p.v. il mercato cittadino magentino tornerà nella sua solita veste. Speriamo che sia di esempio per altri sindaci.

⚠️⚠️ MILANO – SIAMO ANCORA QUÌ!!! Pubblicato da ANA – Associazione Nazionale Ambulanti su Lunedì 18 maggio 2020

In piazza con gli ambulanti Pubblicato da Gianluigi Paragone su Lunedì 18 maggio 2020