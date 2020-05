Alleniamoci insieme: pilates per piedi in forma

Eccoci di nuovo nella nostra rubrica #mobiliefelici

Prima di tutto voglio chiederti : “hai mai allenato i tuoi piedi?”

I nostri piedi sono l’unico contatto che abbiamo con l’ambiente durante ogni nostro spostamento. Inoltre nei nostri piedi si trovano ben 26 ossa, 33 articolazioni e più di 100 tra muscoli, tendi e legamenti. Siete d’accordo con me che è una struttura a cui dedicare attenzione?!

Avere i piedi in forma è un toccasana per tutto il corpo. Problemi posturali spesso sono dovuti ad un appoggio plantare errato. I nostri piedi sono importantissimi anche per il ritorno venoso del nostro sangue, nei nostri piedi abbiamo due pompe circolatorie importantissime il triangolo della Volta e la soletta di Lejars.

Questi piccoli movimenti fanno bene a chiunque! Ricorda che tutto il movimento deve avvenire in assenza di dolore. Se senti dolore fermati, io sono sempre a disposizione per eventuali dubbi!

E ora forza, allena i tuoi piedi e se ti va, dammi dei feedback!