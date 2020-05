Venerdì 22 maggio, il grazie in musica agli operatori sanitari con l’Opera di Solidarietà su Youtube

Il grazie al personale sanitario degli ospedali è in musica. L’associazione Ensemble Amadeus, con il sostegno della Bcc di Busto Garolfo e Buguggiate e del Circolo Culturale e Ricreativo della banca, presenta sul proprio canale youtube venerdì 22 maggio il concerto Opera di Solidarietà andato in scena a Legnano nel luglio del 2016.

All’interno della rassegna “I grandi concerti di Amadeus”, dopo Antonio Vivaldi e Il Barbiere di Siviglia di Rossini, l’Orchestra e il Coro Amadeus tornano online con una proposta musicale in attesa di poter riproporre concerti dal vivo. L’occasione arriva da Opera di Solidarietà, l’appuntamento annuale che Bcc, CCR e Amadeus propongono con lo scopo di raccogliere fondi da destinare in beneficenza. «Con questo appuntamento, ci rivolgiamo ai “nostri” ospedali – osserva il presidente della Bcc di Busto Garolfo e Buguggiate, Roberto Scazzosi -. Il nostro è un omaggio virtuale a tutti gli operatori sanitari per l’impegno dimostrato in queste difficili settimane. Ma questa iniziativa vuole essere anche un contributo concreto con la possibilità di partecipare alla raccolta fondi che la Bcc ha attivato in favore degli ospedali di Legnano, Busto Arsizio e Varese». Infatti, la Banca di Credito Cooperativo di Busto Garolfo e Buguggiate, dopo aver fatto una donazione alle tre strutture del territorio acquistando attrezzature specifiche per il sostegno all’emergenza, ha attivato un conto corrente intestato al Gruppo Volontari Protezione Civile Busto Garolfo onlus (Iban IT 86 L 08404 32690 000000028790 – causale “Emergenza ospedali”) per dare seguito all’azione di sostegno.

L’Opera di Solidarietà proposta vede il Coro e l’Orchestra sinfonica Amadeus, con i solisti Ilaria Torciani (soprano) e Davide Rocca (baritono) diretti dal maestro Marco Raimondi nell’esecuzione di ouverture, cori e arie d’opera. «Venerdì 22 maggio proporremo uno degli eventi a cui noi di Amadeus siamo più affezionati perché Opera di Solidarietà, dopo più di 12 anni di vita, fa ormai legittimamente parte della tradizione di questo territorio», spiega il maestro Marco Raimondi. «La collaborazione di Amadeus con la Bcc di Busto Garolfo e Buguggiate e il suo CCR ha radici lontane, che traggono origine dal comune spirito di servire le persone con professionalità e serietà, in un rapporto di reciproca fiducia. Cambiano gli uomini, i luoghi e le situazioni, ma noi ci siamo sempre, nel proporre musica e cultura insieme a solidarietà sociale, e questa è la nostra missione».

Per contribuire alla raccolta fondi per gli ospedali è possibile fare una donazione sull’Iban IT 86 L 08404 32690 000000028790 del conto corrente aperto dalla Bcc di Busto Garolfo e Buguggiate e intestato al Gruppo Volontari Protezione Civile Busto Garolfo onlus (indicando la causale “Emergenza ospedali”), così da rendere più semplici le certificazioni per gli incentivi fiscali sulle erogazioni liberali in denaro per l’emergenza da Covid-19 (detrazione dall’IRPEF di un importo pari al 30% del valore donato e per un massimo di € 30.000).

Il Coro e Orchestra Sinfonica Amadeus, diretta dal M° Marco Raimondi, è una compagine musicale fondata nel 1997 nell’area dell’Altomilanese e composta da 60 coristi e 40 professori d’orchestra di diversa nazionalità. Costituitasi in associazione senza fini di lucro con finalità di formazione e diffusione della cultura musicale unitamente al sostegno di progetti di solidarietà sociale. Ha al proprio attivo oltre 1000 concerti in prestigiosi contesti ed un grande repertorio operistico-sinfonico spaziante dal barocco all’età contemporanea in collaborazione con enti ed istituzioni nazionali e internazionali. Ha realizzato tournée e progetti all’estero finalizzati alla promozione della cultura italiana nel mondo e all’integrazione culturale tra i popoli, tra cui “Italian Opera” in collaborazione con l’ONU e “MoSaIC – Music for Sound Integration in the Creative sector” con la Commissione Europea. Ha inciso numerosi CD e DVD con registrazioni live dai concerti. www.ensembleamadeus.org