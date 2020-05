Cuggiono Democratica scrive al commissario – La lettera Integrale.

Cuggiono, 20 maggio 2020

Gent.ma Dott.ssa Lucia Falcomatà Commissario Prefettizio Comune di Cuggiono

Gent.mo Dott. Giuliano Fasani Dirigente Istituto Comprensivo di Cuggiono

Gent.mo Parroco Don Angelo Sgobbi Parrocchia San Giorgio Martire

e p.c. Gent.ma Dott.ssa Francesca Giuntini Segretario Comunale

e p.c. Gent.ma Dott. Roberto Uglietti Responsabile Area Servizi alla Persona

Oggetto: spazi per la collettività.

Gent.mi Quanto stiamo vivendo, soprattutto in Lombardia, impone interventi straordinari. Tutti gli aspetti del vivere come li abbiamo conosciuti sino ad ora, sono stati stravolti. Si devono trovare soluzioni per superare i problemi che via via si pongono all’attenzione di chi deve gestire la cosa pubblica, l’istruzione e in generale la socialità in tutti i suoi aspetti. Allo stato attuale il distanziamento fisico tra le persone è fondamentale e impatta profondamente sul mondo dell’educazione dei nostri bambini e adolescenti. Si rendono necessari spazi da utilizzare per l’insegnamento e per le attività ricreative dei centri estivi; le aule scolastiche potranno ospitare meno alunni e quindi ne occorreranno di più, gli spazi per i centri estivi dovranno essere molto più ampi. Le vecchie scuole elementari, dopo oltre un decennio di abbandono, non sono più utilizzabili, mentre lo sono gli ambienti e le aule delle Madri Canossiane vissuti sino a pochi anni fa. Come Cuggiono Democratica abbiano sentito l’ente religioso e ci è stato confermato il buono stato dei locali e anche la eventuale disponibilità nel metterli a disposizione della collettività cuggionese. Ci permettiamo di segnalare la circostanza, in modo che possiate valutare se gli ambienti dell’Istituto Canossiano possano essere una soluzione ai problemi di spazio sopra evidenziati. Nel caso lo riteniate utile Vi invitiamo a contattare l’Ente proprietario al fine di poter compiutamente valutare come sia possibile utilizzare il complesso. Potrebbe essere un modo per soddisfare una esigenza ridando vita, sia pure temporaneamente, a spazi molto cari ai Cuggionesi che ancora ricordano con affetto le Madri Canossiane, le scuole e l’oratorio. Ringraziando anticipatamente per la cortese attenzione si porgono i più cordiali saluti.

Per il Gruppo Civico Cuggiono Democratica Giovanni Cucchetti