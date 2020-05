Gli amministratori turbighesi dall’Unità d’Italia: nelle elezioni anticipate  del 21 novembre 1993 si presentarono tre liste (Alleanza per Turbigo, Città Nuova, Lega Nord)

XVIII – L’accordo politico che aveva azzerato l’amministrazione Vezzani prevedeva che la maggioranza trasversale che si era venuta a costituire avrebbe successivamente presentato una lista ‘progressista’. Gli avvenimenti che seguirono il 22 giugno 1993 non modificarono la strategia originaria del gruppo che si ritrovò nell’ “Alleanza per Turbigo”, forte del sostegno del Pds, Rifondazione Comunista, una parte dei socialisti, una fetta di ex democratici cristiani, ma non della DC che in un volantino si dissociò nettamente dall’iniziativa politica.

Città Nuova, invece, nacque sull’onda di un movimento d’opinione (furono raccolte 150 firme di turbighesi per presentare la lista ed elaborato uno Statuto dell’associazione) contrario a quanto era avvenuto nel Consiglio comunale del 6 giugno 1992 (che aveva azzerato l’Amministrazione Vezzani), con lo scopo di addentrarsi nella società civile ed aveva indicato Aimo Zanoni (giudice conciliare per un decennio) il proprio candidato a Sindaco.

Vinse la Lega Nord, guidata da Gian Mario Gadda, il movimento politico allora in auge, che prese forza dalla crisi dei partiti della prima Repubblica, massacrati da quell’azione politico-giudiziaria che è passata alla storia come “Tangentopoli” e che aveva lasciato il segno ‘negativo’ anche a Turbigo. Ecco i nominativi dei candidati nelle tre liste che si presentarono alle elezioni del 21 novembre 1993:

LEGA NORD (1960 voti) – Gianmario Gadda (candidato sindaco), Flavio Marzorati, Valeriano Mozzon, Maria Rita Ghezzi, Rosita Ramponi, Alberto Brusa, Amedeo Frascati, Maria Rosa Garavaglia, Giancarlo Bonali, Claudio Baraldo, Pierangelo Boldrini, Silvano Volpina, Bruno Pallaro, Aurelio Solivardi, Emanuela Bonomi, Carolina Bonza, Luigi Caroli.

ALLEANZA E SOLIDARIETA’(1485 voti) – Pastori Graziella (candidato a sindaco). Raffaele Colafato, Andrea Aresi, Silvana Ciconali, Renata Pianella, Achille Magni, Giuseppe Parini, Enrico Tinelli, Giulietta Zambianchi, Antonio Acconcia, Alberto Bottini, Giovanni Garavaglia, Giovanni Gualdoni, Maria Franca Marcoli, Claudio Spreafico, Virginia Tomboni, Gianluigi Zanoli.

CITTA’ NUOVA (1652 voti) – Aimo Zanoni (candidato sindaco). Bossi Gianrico, Marzia Artusi, Silva Bisigato, Francesca Bonali, Marco Cagelli, Paola Canna, Enza Colombo, Piero Gallazzi, Valentino Gritta, Angelo Mazzoni, Gianteresio Monticelli, Bruno Piccin, Giorgio Re, Paolo Romanelli, Maria Teresa Sommaruga, Filippo detto Ascanio Valentini.

FOTO La presentazione pubbllica della lista Città Nuova