Magenta: Mercato del lunedì: viabilità nel caos e divieti che vengono trasgrediti

Questa mattina ci siamo accorti che la viabilità nell’area esterna del mercato del lunedì è nel caos.

E ci siamo chiesti: bastano così pochi agenti e un ufficiale della Polizia locale a controllare la zona? Pensiamo proprio di no. Siamo tra via Matteotti e via Santa Caterina dove una transenna con cartello segnaletico indica agli automobilisti il divieto di ingresso.

La gente parcheggia un po’ come gli pare. Un’auto addirittura finisce quasi sullo stop e, all’interno ci sono quattro veicoli con contrassegno per invalidi posteggiati sulle strisce gialle per disabili, ma con un bel cartello di fronte che avverte del divieto di sosta con rimozione forzata dalle ore 5 alle ore 15 del 25 maggio. Dalla parte opposta c’è un altro cartello di divieto posizionato sull’aiuola che potrebbe trarre in inganno chi, da via Santa Crescenzia, entra in via Santa Caterina.

Su nostra segnalazione la Polizia locale provvede a girare il cartello in modo da non creare ulteriore confusione. Un errore, probabilmente, degli operai dell’ufficio tecnico che può sempre capitare. Quello che ci lascia perplessi è che l’organizzazione, a prima vista, appare decisamente carente. Dalla parte opposta, in via Matteotti, zona cimitero, c’è il solito cartello di divieto. Quello che lunedì scorso impediva al cronista disabile che scrive di accedere ad un parcheggio più vicino al mercato. Divieto che il cronista ha violato aizzando il solerte agente che non ha esitato a staccare due sanzioni da 29 euro l’una. Cartello di divieto che però questa mattina non ha impedito a molti automobilisti di entrare lungo via Matteotti. Insomma, facciamo semplicemente alcune considerazioni. L’organizzazione nell’area esterna al mercato ci appare alquanto carente e i divieti, a volte, sono mal posizionati. La scarsa presenza di agenti fa si che non tutto possa essere controllato. E, quindi, se sei fortunato fili via liscio altrimenti se ti imbatti nel solerte agente la multa te la becchi.