Un’auto per motivi che in questo momento non conosciamo, è andata a fuoco sulla SS.341. Fortunatamente si trovava in una via secondaria alla statale, oltre all’auto non ci sono altri danni o feriti. Sul posto è prontamente intervenuta la Polizia Locale, che ha fermato prontamente il traffico, mettendo in sicurezza l’area. Successivamente con l’arrivo dei Vigili del Fuoco d’Inveruno, l’incendio è stato domato.

A fuoco un'auto sulla SS 341 tra Castano e Turbigo all'incrocio con Robecchetto