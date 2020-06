Ciao Carla… Malvaglio ha perso uno dei suoi motori, Sa vedum da la’…

Una nave, qualsiasi sia la sua stazza, non si muove senza un motore.

Io Carla la ricordo così, un motore che spinge la grossa nave.. il suo Malvaglio, la sua comunità, la sua nave!

La Comunità malvagliese ora è in lutto, “la Carla” ci ha lasciato. Ricordo l’intervista in occasione dei 40 anni di Radio TRM, emittente che viveva grazie anche al suo infaticabile lavoro; In quella occasione ci disse: “noi siamo andati avanti fino a oggi, innanzitutto perché siamo in primis tutti volontari, poi ricordo don Giuseppe Sormani che ci diede la possibilità di installare la sede in parrocchia, volle che diventassimo la radio della comunità. Uno dei compiti che principali che ci affidò fu proprio la trasmissione della messa alla Domenica mattina. Cosa che facciamo da 40 anni tutte le domeniche”

come si vede, nelle sue parole c’era la voglia di sottolineare “in primis siamo tutti volontari” e lei del volontariato ne ha fatto un motivo di vita.

TRM non dimentica Carla e lancia un post su facebook che dice: “Domani Radio TRM farà una cosa mai fatta in 43 anni, si spegnerà. Non ci era mai successo ma non troviamo davvero le parole per Carla, che è stata praticamente la mamma di Radio Malvaglio. Domattina quindi staremo in silenzio, alle 10.30 trasmetteremo le esequie e per tutta la giornata avremo toni sommessi che rispecchiano l’umore di tutti noi che facciamo parte della Radio e della comunità. Domenica torneremo a “parlarvi”, anzi Carla tornerà a parlare, dopo la Santa Messa trasmessa alle 10.30 e per tutta la giornata risentiremo la sua gioia, le sue interviste, il suo estro, il suo modo di cantare e tutto l’impegno che è sempre stato un valore aggiunto per tutta la nostra comunità. Grazie Carla, Nulla sarà più come prima senza di te.

Mi unisco al dolore della mamma Angelina, del Marito Donato e dei figli Monica e Andrea, non se ne è andata solo Carla se nè andato un pezzo della storia recente di Malvaglio.

L’ultimo viaggio di Carla sarà domani alle ore 10.30 partendo dalla parrocchiale di San Bernardo…

Ciao Carla… sa vedum da là!