Ezio De Benedictis, secondo ‘Turbighese d’Oro’ (1982)

II – Ezio De Benedictis nacque a Vittorito (Aquila) il 18 settembre 1912. Dopo aver completato gli studi presso l’Istituto Tecnico di Pescara, giovanissimo si trasferì a Milano dove frequentò la scuola sottufficiali e prestò servizio presso l’Aeronautica Militare fino al 1957. Durante il Ventennio capitava spesso al campo d’aviazione militare ‘La Promessa’ di Lonate Pozzolo e, tramite amici comuni, conobbe Maria Barozza di Turbigo che sposò nel 1953. Dal matrimonio nacquero due figli: Daniela si laureò in ingegneria e Rodolfo medico-chirurgo (fu anche assessore comunale, prima di lasciare Turbigo).

Nel 1959, con Del Re, fondò il maglificio ‘Alba’ ed entrò nel mercato nazionale facendosi conoscere per la qualità e la raffinatezza delle sue lavorazioni (la fabbrica avrebbe chiuso nel 1979).

Nelle prime due Amministrazioni Paratico (1960-70) ricoprì la carica di Vice Sindaco e Assessore effettivo dando un forte contributo – negli anni del boom economico – alla crescita industriale e al miglioramento della vita dei suoi concittadini.

Giudice conciliatore dal 1973 al 1976 (su proposta del Sindaco, con nomina da parte del Presidente della Corte d’Appello di Milano e giuramento davanti al Pretore di Legnano) svolse la sua funzione con grande equilibrio e correttezza, così come nel quinquennio precedente nel ruolo di Vice. Per tali indiscussi meriti di cittadino, di industriale, di amministratore pubblico, venne insignito del prestigioso titolo onorifico di ‘Cavaliere della Repubblica Italiana’.

FOTO 1961 – Il Vice Sindaco Ezio De Benedictis al capezzale di Carlo Bonomi intento a consegnargli la medaglia d’oro del Comune per alti meriti artistici