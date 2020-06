Magenta presentato il piano d’investimento sulle infrastrutture, grande attenzione alle barriere architettoniche.

Oggi, mercoledì 10 giugno, si è tenuta una conferenza stampa circa i provvedimenti presi per numerose infrastrutture magentine, a fronte dei 700.000€ stanziati per Magenta stessa dalla regione Lombardia.

Presenti il Sindaco Chiara Calati e gli assessori Laura Cattaneo e Luca Aloi.

A presentare la conferenza è proprio il sindaco. Chiara Calati annuncia che è un momento importante, proprio perché finalmente si potrà intervenire sul palazzetto dello sport, struttura che da anni è stata dimenticata. Esso sarà il nucleo della sportività magentina, il centro grazie al quale molte attività sportive potranno essere svolte e di conseguenza tornei e partite.

Il denaro che sarà impiegato per la cantierizzazione del palazzetto ammonta a 272.000€, di cui 190.000€ per la parte interna e 82.000€ per quella esterna.

Oltre al palazzetto, un’attenzione particolare verrà data alla rivisitazione dei parchi di Magenta e delle sue frazioni, alle piste ciclabili e all’abbattimento di alcune barriere architettoniche.

Precisamente, come sottolinea l’assessore Laura Cattaneo, verranno impiegati: 84.000€ per la pista ciclabile di Pontevecchio, 28.000€ per l’abbattimento delle strutture architettoniche e la costruzione di scivoli per disabili in prossimità delle strisce pedonali e 50.000€ per la pavimentazione antitrauma in tutti i sei parchi magentini coinvolti.

Altri 147.000€ verranno impiegati invece nella copertura della sede del comando di polizia per il problema dell’amianto e circa 80.000€ saranno destinati alla scuola “Baracca”.

Entro il 30 settembre inizieranno i lavori, alcuni anche prima e si spera che entro il novembre 2021 ci sia il collaudo delle opere rimesse alla disponibilità dei cittadini (in particolare il palazzetto dello sport)

Infine Luca Aloi ha ricordato ai cittadini che è necessaria una visione verso il futuro, nonchè una pazienza e comprensione nei confronti di chi, come lui stesso, ci “mette la faccia” ogni giorno per garantire un servizio sempre costante e la possibilità di dialogo.

Qui la nostra diretta:

conferenza stampa presenti il sindaco Chiara Calati, l'assessore ai Lavori Pubblici, Laura Cattaneo e l'assessore allo Sport, Luca Aloi, i quali illustreranno i progetti che saranno realizzati attraverso il finanziamento di Regione Lombardia e forniranno un approfondimento sulla vicenda del Palazzetto dello Sport. Pubblicato da Francesco Maria Bienati su Mercoledì 10 giugno 2020