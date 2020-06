Magenta: una foto mi è costata un’aggressione terminata con 2 ceffoni

Chi mi conosce lo sa, vuoi la vita, vuoi le esperienze vissute, vuoi lo schifo in cui viviamo, mi hanno insegnato a non prendermela più, in molti casi sono additittura tollerante e ironico.

So cogliere l’attimo nelle foto, e poi con calma creo delle vignette ironiche dei vari personaggi politici, cosi pour rire, alla francese suona meglio. So che ci sono personaggi che se le ridono, so che altri invece si arrabbiano, ma non me nefrega nulla, sono fatto cosi!

Un’amica un volta in redazione ha scritto “il Bias o lo odii o lo ami” la scritta è ancora li, mi definisce in maniera sublime.

Andiamo al fatto di cronaca: Arrivo in piazza del comune, noto in un angolo, quello che credevo, fino a oggi, un amico, Felice Sgarella, ex comunista, oggi membro di Forza Italia, in carica come Consigliere Comunale di maggioranza, vicino a due persone, politicamente spostate verso sinistra, dentro di me scatta l’ironia, ci sta una foto vignetta, “Sgarella ritorna alle origini” e scatto. Fin qui non mi sarei mai immaginato la reazione dell’anziano politico, forse intuendo che avrei usato ironicamente la foto, si lancia contro di me inveendo (in maniera molto volgare) mi assale, tendando di strapparmi la macchina fotografica, resisto, nel tentativo di salvare l’oggetto del mio lavoro, lui all’improvviso, molla la presa e mi molla due pesanti schiaffoni.

Rimango basito, Sgarella mi ha dato 2 ceffoni? la reazione è stata di ridarglieli, poi ha prevalso il mio buonsenso, ho allungato la mano e gli ho detto “complimenti Sgarella, hai fatto un bel gesto, ti ricordo che tu sei un consigliere comunale e io che ti piaccia o no, un giornalista, la tua non è una semplice aggressione è qualcosa di più”

Si è allontanato ricoprendomi di insulti, non al mio lato umano, ma verso la mia professione, insulti che non replico, per decenza verso i miei lettori.

La domanda è: “un personaggio noto e stimato può comportarsi in questo modo?”

Io personalmente, rispetto l’amziano politico, non ho avuto nessuna reazione nei suoi confronti, sono rimasto profondamente deluso dal suo comportamento, se lo fa con me, figuriamoci con gli altri. Spero si riavveda e chieda scusa, anche se legalmente ho tutto il diritto di agire, lo tranquillizzo, non lo farò.

Felice, stammi bene e pensa alla salute, te lo dice uno che ha messo 4 bypass, vivi felice…

Adesso vediamo se qualche politico locale o addirittura il Sindaco, condanni il gesto del consigliere, ricordo che il fatto è avvenuto davanti a decine di persone.

La foto di copertina è lo scatto che ha fatto infuriare Felice Sgarella, quello all’interno dell’articolo è quello che avrei pubblicato.