Vincenzo Colombo, terzo ‘Turbighese d’Oro’ (1983)

III – Vincenzo Colombo nacque alla Cascina Gatta il 1° maggio 1915. Prestò servizio militare, dal 1935 al 1938, nel 17° Reggimento di Fanteria col grado di caporale. Richiamato nel 1940, all’inizio della 2° Guerra mondiale, venne congedato nel 1945. Coniugato con Teresa Zanoni, nel 1953, insieme al fratello fondò l’officina meccanica denominata Audax. Nel 1967 contribuì alla fondazione della banda ‘La Cittadina’ e ne assunse la presidenza che detenne per circa un ventennio.

Nel 1970 entrò a far parte della ‘Mutua Sanitaria’ turbighese assumendone la presidenza nel 1975. Sono anni in cui, assieme all’amico Pietro Baga prima e poi da solo, si prodigò con spirito umanitario all’assistenza sia morale sia materiale degli ammalati turbighesi ricoverati presso l’ospedale di Cuggiono. Nel 1974 venne eletto Presidente dell’Asilo Infantile-Ente Morale.

AUDAX. In Via Libertà l’Audax ha prodotto Trapani elettrici da banco e a colonna per foratura metalli, ma anche trapani a montante con teste per forature multiple, trapani radiali, un’officina all’avanguardia i cui ricambi sono ancora oggi ricercati sul mercato (Stefani). La genesi nacque dall’incontro tra due fratelli (Emilio era un operaio metalmeccanico) che nel 1948 presero la fausta decisione. La prima fabbrica in Via XXV Aprile…per allargarsi poi in Via Libertà in un capannone di 1200 mq nel quale operavano una quarantina di dipendenti.

FOTO Vincenzo Colombo e un trapano Audax a colonna