Cuggiono: una lettera anonima denuncia un grave situazione in via Decimo Fossati

CAM non ama le lettere anonime, sono situazioni che vanno verificate, quando uno denucia qualcosa, secondo me, noi, deve sempre metterci la faccia.

Questa volta voglio pubblicare la lettera, come monito per chi ci legge, ascoltiamo tutti, ma chi ha, secondo lui delle ingiustizie, o delle dichiarazioni, noi siamo pronti a rilanciarle, ma ci devono mettere la faccia.

Noi non siamo il Gabibbo del magentino e dell’altomilanese.

Chi ha scritto la lettera allegata, ci chiami, lo ascolteremo, verificheremo se in via Decimo Fossati esiste la situazione che la lettera denuncia, se no sono, come la solito, parole scritte per nulla…

Sottolineiamo, una lettera per denunciare una situazione a Cuggiono, stata spedita da Milano, Roserio.