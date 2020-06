Fase 2: Milano riparte con Kristall Radio

Kristall Radio, radio in FM che dal 1984 trasmette dal cuore di Milano, lancia “Ripartiamo insieme” per affrontare con successo la ripresa dopo la fase più difficile dell’emergenza Coronavirus. L’iniziativa nasce dalla volontà di venire incontro a tutti gli imprenditori e le attività commerciali di Milano che in via eccezionale potranno farsi pubblicità sulle frequenze di Kristall Radio (FM 96.2, streaming web e app) a un prezzo straordinariamente agevolato: 50 euro per un mese.

Si tratta di un’opportunità interessante sia per chi desidera far conoscere i propri servizi a un pubblico più ampio, sia per chi vuole tenere aggiornati i consumatori sugli sviluppi operativi della propria attività, che inevitabilmente subiranno delle modifiche in base all’andamento della Fase 2. L’offerta speciale di Kristall Radio prevede due formule: 120 passaggi di uno spot (4 al giorno per un mese) a 50 euro oppure 240 passaggi (8 al giorno per un mese) a 100 euro. In omaggio un buono sconto del 10% per una pubblicità nella prossima stagione radiofonica. Realizzare lo spot è facilissimo: basta registrare una pubblicità di 30 secondi con la propria voce e inviarla agli operatori di Kristall Radio, che la manderanno in onda negli spazi pubblicitari previsti ogni 30 minuti.

Aderendo all’iniziativa è possibile godere anche del bonus inserito nel decreto “Cura Italia”, che prevede un credito di imposta del 30% del valore degli investimenti pubblicitari per chi fa pubblicità in radio, in tv o sulla stampa. Il credito di imposta, per il solo 2020, non sarà calcolato sul margine incrementale effettuato nell’anno precedente. Può beneficiare dell’agevolazione fiscale chi programma investimenti inferiori rispetto al 2019, chi non ha effettuato investimenti nel 2019 e anche chi ha iniziato la propria attività nel 2020.

Fare pubblicità radiofonica adesso è una scelta vincente: la radio è il media in cui gli spot sono più ascoltati e il suo successo è stato riconfermato dagli italiani anche durante le settimane di lockdown. Secondo un’indagine GFK per Tavolo Editori Radio, nel corso dell’emergenza Coronavirus più dell’80% di chi ascoltava abitualmente la radio ha continuato a farlo (nonostante il calo drastico dell’uso di automobili) e i nuovi ascoltatori sono stati il 2,4%. I tempi di fruizione sono rimasti invariati (38% del campione) o sono aumentati (33,5%) e la maggior parte degli ascoltatori ha riscoperto nella radio «un’amica sempre vicina» (62%), una dispensatrice di relax e allegria (quasi il 59%) e una fonte di notizie «credibile e degna di fiducia» (oltre il 46%).

Kristall Radio è nata nel 1984 e può essere considerata l’ultima radio locale cittadina in FM, erede della grande tradizione delle radio libere sbocciate tra gli anni ’70 e ’80. Oggi si può ascoltare anche dal sito web e dall’app, che portano rispettivamente oltre 6000 e oltre 10mila contatti mensili. Ogni giorno, 24 ore su 24, Kristall Radio raggiunge i cittadini di Milano e del suo hinterland, una platea di oltre 1.200.000 persone. La selezione musicale spazia dalle hit del momento ai classici che hanno fatto la storia della musica. I programmi del drive time, serali e del weekend alternano intrattenimento, notizie (con il radiogiornale della Rete Uno della radio Svizzera Italiana) e approfondimenti su sport, storia, cultura e generi musicali, tra cui jazz, rock, trap e hip hop, anche con interviste ad artisti emergenti. L’offerta variegata, interessante e trasversale ha reso Kristall Radio negli anni il punto di riferimento di numerosi ascoltatori affezionati, legati al territorio, con un target dai 18 ai +65 anni.

Oggi Kristall Radio si presenta con un sito web totalmente rinnovato, dalla grafica fresca e chiara, facile da navigare da ogni device. Oltre alla possibilità di ascolto in streaming, il portale offre informazioni dettagliate sul palinsesto e le ultime notizie dal territorio. Anche il logo è stato modernizzato e sottolinea la vocazione e il legame con la città di Kristall Radio: il simbolo, infatti, richiama le onde radio, il mixer audio e il profilo del Duomo di Milano.