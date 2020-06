Guerino Villani, sesto Turbighese d’Oro (1986)

VI – Guerino Villani nacque a Castano Primo il 13 novembre 1917, ultimo di 12 fratelli. Visse alla Cascina Ronco detta Cassina Brusà, un insediamento adiacente al territorio turbighese. Non sappiamo precisamente quando tale cascina sia passata sotto l’egida comunale turbighese, ma certamente non lo era al tempo in cui venne al mondo.

Amante della bici, con tale mezzo raggiungeva quotidianamente le scuole a Castano Primo distanti qualche chilometro dalla sua abitazione. Artigliere durante il periodo di Leva, una volta scoppiata la Seconda Guerra mondiale fu inviato a Casale Monferrato, poi in Sicilia e, infine, in Jugoslavia. Congedato nel 1945 decise di mettersi in proprio come artigiano e, frequentando gli amici nosatesi, conobbe la signorina che sarebbe diventata sua moglie. Si sposarono il 1° ottobre del 1949, nella parrocchiale di Nosate e fu don Giuseppe Saibene a benedire l’unione dalla quale nacquero tre figli.

La passione sportiva lo portò ad avvicinarsi al nascente ‘Velo Club’ di cui divenne uno dei fondatori nel 1964, diventando poi direttore sportivo nel 1976. Non tralasciò, però, la sua passione di meccanico per la Bicicletta diventando un numero uno del campo.

FOTO Guerino è il signore in piedi all’estrema destra con in mano un bicchiere