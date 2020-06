Cam incontra il Sindaco d’Inveruno Sara Bettinelli e l’Assessore Maria Zanzottera i temi fiera di San Martino e Nuovo polo scolastico

Una bella intervista video al Sindaco d’Inveruno Sara Bettinelli e all’Assessore Maria Zanzottera su due temi cari agli inverunesi, la Fiera di San Martino e la partenza del Nuovo Polo Scolastico. Non voglio dare numeri, userò l’articolo dell’amica Sara Riboldi, a me piace che guardate il video, sperando che possiate fare come me mentre registravo l’intervista.

Mentre le due donne parlavano, dentro di me pensavo: “queste due donne decise e amanti della loro Inveruno, stanno realizzando un’opera che sicuramente gli sopravviverà, e nel loro modo di raccontare la storia, sembrava una cosa facile… invece hanno realizzato l’impossibile, Inveruno e le sue future generazioni, sicuramente glie ne saranno sempre grate.

Articolo preso da: lenotiziecaffe.it dell’amica Sara Riboldi

Nuovo polo scolastico, approvato il progetto definitivo. Al via il bando di gara. Tanta la soddisfazione del sindaco, Sara Bettinelli: “Il lavoro è stato lungo e notevolmente impegnativo. Ma non ci siamo fermati”.

I numeri

13.213.609,06 euro di finanziamento a fondo perduto, autorizzati dallo Stato tramite mutui Bei. A questi si aggiungono altri 2.980.000 euro tramite GSE (Conto termico, a fondo perduto) e circa 310.000 euro di risorse proprie del Comune per un totale di circa 16.500.000 euro. Una collaborazione che coinvolge Politecnico di Milano, Università degli Studi di Milano – Bicocca, gruppo Cap Holding e Comune di Inveruno. Numeri da capogiro per un piccolo paese come Inveruno.

L’area

L’area su cui sorgerà il polo scolastico è ben nota: è quella dell’ex Oleificio F.lli Belloli, una complessa struttura produttiva che occupava circa 20.000 metri quadri in pieno centro al paese. Negli anni Ottanta la struttura venne abbandonata e nel corso del tempo divenne sempre più fatiscente. L’Amministrazione guidata dalla Bettinelli ha messo in atto un’opera davvero importante: acquisizione dell’area, bonifica e cambio di destinazione a verde e servizi.

Il progetto

Il progetto riguarda la realizzazione di scuola primaria e scuola secondaria di primo grado, collegate tra loro da uno spazio pubblico che accoglierà un auditorium a uso delle scuole e del paese. Ogni scuola sarà realizzata attorno a un giardino. Gli spazi sono pensati per essere flessibili: pareti scorrevoli, arredi mobili, aule vetrate, spazi collettivi per laboratori ma anche individuali di studio. Il progetto prevede anche uno spazio antistante le aule per attività alternative connesse alla didattica. Lo spazio potrà essere allestito con pareti mobili o utilizzato in continuità con i laboratori per le attività più complesse. Tra gli edifici è previsto un ampio spazio aperto, una sorta di piazza per le manifestazioni del paese. Ora al via il bando di gara.

Il commento del sindaco

Soddisfatto il sindaco di Inveruno, Sara Bettinelli: “Il lavoro è stato lungo e notevolmente impegnativo. Gli ultimi mesi per ovvie ragioni ci hanno rallentato, ma non ci siamo fermati. Abbiamo approvato in giunta il progetto definitivo e tutto quanto è necessario per ora passare la palla alla Centrale Unica di Committenza di Rho per il bando di gara. Il percorso continua, ma la soddisfazione per questo ulteriore nuovo importante passo è tanta”.

Sara Riboldi

la video intervista: