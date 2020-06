Cuggiono: SPORTNELCUORE CAMP 2020 non si farà

Rammaricata, la presidente di A.S.D. Sport nel Cuore, Claudia Palla commenta: “Lasciamo a voi trarre le conclusioni e la libertà di pubblicare la notizia o meno”.

Noi la notizia la pubblichiamo:

Con vivo rammarico ci vediamo costretti a comunicare che il progetto Sportnecuore Camp 2020 non partirà.

La attuale mancanza di un riscontro da parte della Amministrazione Comunale riguardo al progetto ha imposto alla nostra ASD la scelta di attendere sino a lunedì 15 giugno u.s. per proporre le preiscrizioni alle famiglie -attesa operata nel rispetto del bene dei loro figli minori- senza peraltro poter dare a queste ultime alcuna sicurezza a tutt’oggi. Questa situazione di assoluta incertezza ha minato la buona riuscita della proposta in modo sostanziale, impedendoci uno sviluppo sostenibile del progetto.

Di fatto non sono seguite un numero sufficiente di preiscrizioni sul territorio di Cuggiono, condizione necessaria per il decollo ed il sostegno economico del Camp.

Come associazione sportiva dilettantistica territoriale vicina alle istituzioni comunali dal 2013, siamo rammaricati di non avere potuto portare a compimento una proposta ludico-sportiva che avrebbe potuto rappresentare molto per il nostro paese.

Vi preghiamo pertanto di considerare nulla la proposta progettuale presentata dapprima con mail del 9 giugno u.s., seguita dalla successiva domanda presentata con mail del 16 giugno u.s.

Cordiali saluti

Claudia Pallanca