‘E-STATE SMASH’: dal 22 giugno il centro estivo di Marcallo con Casone

Anche in questo 2020 così difficile e impegnativo, i ragazzi di Marcallo e Casone, con una età compresa tra i 6 e i 17 anni, avranno la possibilità di frequentare un centro estivo: dal 22 giugno al 7 agosto prossimi, infatti, l’Associazione Tennis Club Smash, già da anni organizzatrice di questo tipo di attività a Marcallo, proporrà ‘E-state Smash’ presso la propria sede e nell’attiguo Parco Ghiotti.

Il centro estivo, realizzato nello scrupoloso rispetto delle indicazioni di sicurezza prescritte da tutte le normative statali e regionali, è il risultato di un progetto condiviso con l’Amministrazione Comunale che sosterrà l’attività offrendo in uso gratuito l’area del Parco Ghiotti e le strutture necessarie insieme ad un contributo economico. Esprime soddisfazione il Sindaco Marina Roma che commenta: ‘Ringrazio a nome di tutta la comunità i responsabili del gruppo Tennis Smash. Questo progetto estivo in partenza fra pochi giorni è il risultato di una riflessione scrupolosa e attenta condotta con i responsabili dell’associazione organizzatrice. La loro intraprendenza è sempre evidente e il coraggio di questa proposta ha avuto da subito il nostro sostegno, perché consente di offrire ai nostri ragazzi uno spazio dove poter trascorrere in completa sicurezza un sano periodo di svago e socialità dopo mesi di isolamento forzato’. Sul fronte centri estivi l’attenzione di Sindaco e Assessori in questo periodo è stato costante: sono state infatti condotte diverse interlocuzioni con tutte le realtà educative presenti sul territorio cittadino. ‘L’Amministrazione Comunale non ha potere decisionale sulla possibilità di organizzare attività quali l’oratorio e la scuola materna in quanto enti privati che – come conferma Marina Roma – sono sempre stati sostenuti concretamente con aiuti economici importanti da parte del Comune, per l’attività estiva (l’oratorio) e per quella degli altri periodi dell’anno (le materne). Saremmo stati sicuramente pronti a fare la nostra parte – assicura il Sindaco – anche in questa circostanza, ma non potevamo obbligare i responsabili che, vincolati da normative superiori estremamente restrittive, hanno deciso di non proporre i centri estivi”.

L’appuntamento con ‘E-state Smash’ scatterà, quindi, dal 22 giugno tutti i giorni dalle ore 8.00 alle ore 17.00, con possibilità di frequenza part time o full time, rispettivamente al costo di € 65.00 o € 95,00 settimanali. Per iscriversi o ricevere tutte le informazioni sulle attività è sufficiente contattare l’Associazione Tennis Smash telefonando al n. 347. 3701793 o scrivendo a contattasmash@gmail.com.