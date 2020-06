Magenta: abbiamo intervistato P. Pierrettori che vi ha detto “stiamo lavorando per realizzare la festa delle associazioni 2020” (Video)

Oltre la nostra video intervista c’è anche la lettera del Presidente della Pro Loco magentina:

Ai Presidenti e ai volontari delle Associazioni cittadine

Come sempre nel nostro calendario l’ultima domenica di settembre è riservata alla Festa delle Associazioni, il più importante evento dell’associazionismo e del volontariato di Magenta.

Il prossimo 27 settembre dovrebbe svolgersi la 25a edizione….un quarto di secolo insieme…

A malincuore le vicende non ci permettono, ora, di fare previsioni.

Non possiamo di certo ipotecare il futuro se non aggiornandoci a dopo l’estate.

Presumibilmente, ai primi di settembre saremo in grado di fare il punto della situazione sull’andamento sanitario e sulle disposizioni delle autorità istituzionali per lo svolgimento di tale manifestazione.

Non sappiamo se potremo avere l’abituale collocazione in piazza, se sarà possibile effettuare esibizioni sportive e non.

Considerato che per tale Festa le nostre associazioni non devono progettare molto, se non pianificare l’allestimento e le presenze, anche se si decidesse entro la prima decade di settembre, penso che saremo tutti pronti a mettere in campo ogni risorsa perché l’appuntamento abbia luogo.

E’ un po’ la speranza che accompagna sempre il lavoro dell’associazionismo, capace di tanto, anche di inventare all’ultimo momento.

Di certo non vorremmo che dopo la Rievocazione, Magenta perda (non per colpa sua) anche la 25a Festa delle Associazioni 2020.

Vi prego di dare la massima pubblicità a questa informativa a tutti i vostri Soci.

Un saluto fraterno.

Magenta, 25 giugno 2020

Pietro Pierrettori

Presidente

Ass. Pro Loco Magenta