Verso la una di notte, per cause ancora da accertare, un’auto che stava transitando in via Giovanni Pascoli, ha centrato in pieno un albero. Sembrebbe che la causa sia stata un colpo di sonno del conducente, un uomo di 33 anni che viaggiava accompagnato da una donna di 29 anni. feriti nell’urto, sono stati trasporta in codice giallo la donna all’ospedale di Niguarda, l’uomo a Magenta. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco d’inveruno e i Carabinieri di Legnano.

Inveruno: un colpo di sonno e un'auto finisce contro un albero. Feriti i passeggeri.