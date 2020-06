SPORT – L’ASD Pontevecchio presenta il nuovo direttivo e saluta Pizzino. Tosi nuovo presidente: “Sarà difficile sostituire uno come lui” (VIDEO)

Dopo l’acquisto di Borsani e le conferme di Raina tra i pali e di tutta la retroguardia, ecco l’annuncio del nuovo comparto dirigenziale. Presenti alla serata anche il sindaco Chiara Calati con gli assessori Luca Aloi e Patrizia Morani. E’ stato rivolto un ringraziamento ad un emozionato Marcello Pizzino, presidente uscente dimessosi recentemente.

30/06/2020

A cura di Samuele Acri

PONTEVECCHIO – MAGENTA – Si è svolta nella serata di lunedì 29 giugno, presso il ristorante “Il Sagrato”, la presentazione del nuovo direttivo dell’ASD Pontevecchio. La società calcistica che milita tra le fila delle Prima Categoria ha, infatti, annunciato i volti che andranno a comporre l’organigramma tecnico e organizzativo facente capo al nuovo presidente Daniele Tosi. I suoi vice saranno Enzo Battistella e Giovanni Pradelli, quest’ultimo con il ruolo di responsabile pre-agonistico. Accanto a loro lavoreranno Domenico Ranzani e Giorgio Lovati in qualità di ds rispettivamente per la parte agonistica e della prima squadra, il segretario Vincenzo Pigliafreddo e il responsabile della comunicazione Giuseppe D’Antoni. Completano lo staff dirigenziale Davide Morlacchi, Davide Osiliero e Alessandro Dell’Aquila. Alla cerimonia hanno partecipato il sindaco Chiara Calati, in compagnia degli assessori Aloi e Morani.

LE PAROLE DI TOSI E DI PIZZINO

Il neo presidente ha parlato della decisione di Pizzino e dell’avvio nuovo centro estivo, che risulta essere momentaneamente quello più numeroso: “Dopo 2 anni in cui abbiamo convinto Marcello a rimanere, ha fatto capire che le sue ultime dimissioni erano irrevocabili. Sarà difficile sostituire uno come lui.” Quanto al centro estivo, ha dichiarato: “I numeri sono dalla nostra parte. Devo ringraziare il direttivo e tutte le persone che hanno collaborato.” Tosi getta un occhio anche al domani: “Guardiamo al futuro sperando di rincominciare a fare il nostro lavoro sui campi di calcio, noi siamo ottimisti.” A prendere la parola anche lo stesso Marcello Pizzino: “Auguro a tutti i ragazzi un buon lavoro, per me è stato un piacere essere il presidente del Pontevecchio. Sarò sempre parte di questa società”.

GLI AUGURI DEL SINDACO E DELL’ASSESSORE ALLO SPORT

Il primo cittadino magentino Chiara Calati ha rivolto i suoi auguri di buon lavoro al nuovo direttivo: “Abbiamo bisogno di futuro dopo questo periodo inaspettato. Dobbiamo reimparare che cosa significhi stare assieme. I ragazzi sanno cosa voglia dire combattere. Auguro a tutti un anno strepitoso.” Sono arrivate parole di apprezzamento anche dall’assessore allo Sport Luca Aloi: “Ogni volta che incontro qualcuno dell’ASD Pontevecchio mi sento a casa”. Aloi ha annunciato la nuova convenzione e ha parlato del tessuto sportivo locale: “Abbiamo trovato l’accordo per stipulare la nuova convezione grazie al lavoro di tutti. Con le varie realtà abbiamo costruito un grande progetto. Possiamo contribuire a scrivere una nuova pagina per Magenta”.

LE PAROLE DEI PROTAGONISTI DELLA SERATA: