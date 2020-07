Magenta: Arriva il Parco dedicato allo Sport e al benessere…

riceviamo e pubblichiamo

Aloi: “Diamo modo alle sportive di riprendere gradualmente le attività in vista della ripartenza”

Con la Giunta del 30 Giugno 2020 si da corpo all’idea che l’Assessore allo Sport Aloi aveva ventilato già nelle dichiarazioni delle scorse settimane. “Come ho più volte ribadito in questa fase stagione il rientro nelle palestre risulta essere difficoltoso” commenta Aloi: ” L’attività sportiva deve assolutamente riprendere, ecco perché abbiamo proposto l’utilizzo di uno dei luoghi verdi più belli della Città, il Parco di Villa Naj Oleari. Complice la bella stagione il parco si presta sicuramente alla ripresa delle attività in sicurezza secondo le norme fornendo aree ampie sia al sole che al riparo dalla canicola estiva.”

“Gli spazi saranno gratuiti per le Associazioni che proporranno attività libere” aggiunge l’Assessore: “poche regole ben chiare a partire dal distanziamento e dal non creare assembramenti, tenendo un registro degli associati che prenderanno parte alle attività”.

La proposta di utilizzo del Parco dimostra la volontà espressa più volte dall’Amministrazione Calati di vivere gli spazi e farli vivere ai magentini, in questo senso la fruizione della zona posta al termine della Via Roma potrebbe aumentare considerevolmente aprendo a nuove sinergie e proposte. Inoltre la fruizione dell’area verde da parte delle sportive allontanerebbe il degrado e fornirebbe un costante presidio.

“Il Parco di Villa Naj Oleari ha tutte le potenzialità per creare contenuti di qualità e azioni che coinvolgano i cittadini” dichiara il Sindaco Calati: ” Come Amministrazione abbiamo dato prova di crederci fin dall’inizio sposando l’idea del Festival del Solstizio di Totem, investendo contro il degrado cambiando illuminazione della Villa e del Parco, ospitando la rievocazione della Battaglia durante il 160° con annesso campo militare dei rivocatori. Oggi con il questa possibilità studiata dall’Assessore Aloi inseriamo altre energie positive in questa bellissima area verde che tutti i magentini devono imparare a vivere e ad avere nel cuore.”

Il Parco dello Sport sarà utilizzabile previo partecipazione alla manifestazione di interesse che sarà pubblicata il sito del Comune, le richieste saranno prese in carico da Venerdì 3 Luglio e si andrà avanti fino almeno al 30 Settembre.