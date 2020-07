Magenta: E’ tutta colpa del “Bias” e di CAM ovviamente

Sono deluso, stanco, non vedo più forze politiche o politici, in grado di prestare attenzione al bisogno delle persone. Sempre più chi viene lasciato solo si rivolge a noi (Stampa tutta Gabibbo compreso). I tempi sono cambiati, ma ci sono i social, per noi giornalisti è diventato più difficile. Hanno dato voce a tutti, e ritengo personalmente che non è un bene.

Andiamo direttamente alla denuncia ASHFAG/PALMIERI che ho documentato con -una lunga e Completa diretta.

Francamente, cari lettori di CAM, non ci sto capendo più niente. Adesso vengo a sapere che Franco Palmieri, dopo la conferenza stampa degli islamici di ieri sera, vuole denunciare anche me per avere travisato le sue parole. Ma quali parole? Di cosa sta parlando? Io ero semplicemente in quel posto per riprendere in diretta facebook la conferenza stampa. Stavo svolgendo il mio lavoro insieme ad altri colleghi che cito con nome e cognome perché sembra quasi che ci fossi solo io. Sono Felicia Buonomo, Valentina Pagani, Francesca Ceriani e Graziano Masperi.

Palmieri allora dovrebbe querelare tutte le persone che hanno preso parte a quella conferenza stampa?

Mi sembra che ci si debba dare una calmata, altrimenti si rischia di andare alla deriva più totale. I pakistani decidono di denunciare Palmieri per istigazione all’odio religioso? Che lo facciano, a me poco interessa.

Io riporto fedelmente (e non potrebbe essere diversamente perché riprendevo) quel che accade.

E’ già successo in passato che mi abbiano querelato semplicemente perché riprendevo in diretta una conferenza stampa. L’ultima volta la querela è arrivata da Stefania Bonfiglio con mia grande sorpresa perché non me lo aspettavo proprio. Adesso un’altra minaccia di querela! Sinceramente non ne posso proprio più. Se dovessi riprendere una rapina in diretta cosa dovrebbero fare i carabinieri? Arrestarmi per complicità con il rapinatore? Insomma, stiamo scadendo nel ridicolo.

La denuncia, per me, nel caso, sarebbe come una medaglia, vuol dire che sono più letto delle mie testate concorrenti. Ho quella credibilità che con tanta fatica mi sono guadagnato. Prendendo in giro il mio amico Fabrizio Provera, oso ricordargli il suo slogan “tutte le Notizie passano prima da Ticino Notizie”.

La mia domanda è: allora perchè denunciano me?

Franco Battista Palmieri, ti ricordo che la vita è breve, te lo dice uno che ha 4 Bypass, ti piace suonare la Tromba, un consiglio da ex amico TROMBA!

Chi legge questo articolo, si ricordi la fatica che facciamo per rimanere liberi da tutto, c’è un bottone di PAYPAL nella nostra home page, fate la vostar donazione , aiutateci nella lotta… un giornalista serio lo fa per la popolazione, voi, gli altri non sono giornalisti ma , passacarte politici, semplici portaborse.

NOI siamo VOI e Voi siete Noi… SOSTENETECI!