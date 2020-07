Marcallo: sarà sospeso il servizio scuolabus, l’amministrazione punta sul car pooling scolastico

Un problema post covid è il trasporto degli alunni nei plessi scolastici. Sarà un problema comune in molti paesi. Marcallo lo sta affrondando. Ieri una prima riunione informativa e oggi una seconda. Alcuni genitori, specie della frazione di Casone, si sono arrabiati, quando hanno capito che il servizio scuolabus verrà sicuramente sospeso.

Marina Roma ci dice: “seguendo le normative sarà possibile trasportare solo 20 dei 41 alunni di Casone, per le norme dovute al distanziamento, è un problema, non vogliamo arrivare a Settembre impreparati, in accordo con la preside, stiamo organizzando incontri con i genitori- continua – a me piace il progetto di Car Polling e la mia amministrazione punta molto su questo sistema di trasporto”

Definizione di car pooling

Per car pooling si intende l’uso condiviso di automobili private tra un gruppo di persone, con il fine principale di ridurre i costi di spostamento. Il carpooling è uno degli ambiti di intervento della cosiddetta mobilità sostenibile, in quanto consente di ridurre il numero di auto in circolazione con effetti benefici su inquinamento, congestione stradale e necessità di infrastrutture.

Per farlo, il Sindaco Marcallese, punta molto sulla coesione e la solidarietà dei genitori del suo comune. Un’alternativa pratica in questo momento difficile che il Post Covid.

Ci sono sicuramnte dei vantaggi, ma ci vuole tanta unità e solidarietà per poterli ottenere.

Effetti positivi del car pooling. I principali vantaggi del car pooling:

Ottimizzazione delle risorse: automobili con più persone a bordo e meno investimenti in nuove infrastrutture.

Risparmio economico in termini di costo pro-capite di carburante, olio, pneumatici, pedaggi, costi di parcheggio ecc.

Riduzione dell’inquinamento, sempre a causa del minor numero di mezzi in circolazione.

Miglioramento dei rapporti sociali tra le persone.

Nessun problema con le normali RC Auto in Italia

Stasera presso la Scuola Media di Marcallo, alle 18.30, si terrà la seconda riunione informativa.