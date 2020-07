Sabato 11 luglio, La Tela di Rescaldina dà voce al jazz

RESCALDINA – Dai classici del jazz ai brani moderni rivisitati in chiave funk e bossa nova. La musica torna protagonista a La Tela di Rescaldina (MI). L’osteria sociale del buon essere sabato 11 luglio apre lo spazio esterno e ospita sul palco The Pennyless Jazz Band, il trio strumentale composto da Riccardo Lichene (batteria), Elia Liotta (basso) e Davide Lecchi (pianoforte). Dalle 21.45 il cortile di Strada Saronnese 31 propone un suggestivo viaggio che parte dai classici del jazz, passa per i ritmi incalzanti della bossa e arriva fino ai giorni nostri, creando una vera e propria narrazione musicale.

La Tela è un bene sequestrato alla criminalità organizzata, affidato al Comune di Rescaldina e gestito in ATI dalle cooperative La Tela e Meta insieme con altre associazioni del territorio. È ristorante e centro di aggregazione e di promozione sociale e culturale.

Inizio alle 21.45, ingresso libero (è consigliata la prenotazione).

Info: Osteria sociale del buon essere “La Tela” Strada Saronnese, 31 Rescaldina (MI)

Tel: 0331.297604

www.osterialatela.it

Facebook: https://www.facebook.com/osterialatela/