La scrittura Haiku e l’omaggio ai Beatles

RESCALDINA – Doppio appuntamento nel fine settimana a La Tela di Rescaldina (MI). L’osteria sociale del buon essere, che sorge negli spazi di Strada Saronnese 31 sottratti alla criminalità organizzata, propone venerdì 17 luglio (alle 21) una serata dedicata alla scrittura creativa con Giovanni Benzi e l’associazione Slowbyte, mentre sabato 18 luglio è in programma l’omaggio musicale ai Beatles con il duo acustico BeeTools (alle 21.45).

Si intitola “SH!U ed il laboratorio di scrittura Haiku” l’appuntamento di venerdì 17. Promosso dalla neonata associazione Slowbyte ODV, vede protagonista lo scrittore, libraio e maestro di cerimonie Giovanni Benzi in un percorso per costruire insieme ai partecipanti il significato della parola “poesia”, incontrare le regole dell’Haiku (poesia giapponese) e con esse comporre lo SH!U depositando i propri lavori. Lo SH!U, ovvero il taccuino così creato, diventerà patrimonio collettivo. Infine, verranno letti e commentati questi piccoli gioielli, in forma seria oppure ironica, forse onirica. Lo scopo di Slowbyte è quello di divertire, arricchire, avvicinare le persone, tra conoscenti, amici, sconosciuti e far nascere nuove conoscenze. Inizio alle 21, ingresso libero. È consigliata la prenotazione.

Sabato 18, il palco de La Tela ospita il concerto dei The BeeTools. Ovvero, l’essenza dei Fab Four in una chitarra, un basso e due voci. Il duo acustico composto da Ivan Cappelletti (chitarra e voce) e Nicola Della Pepa (basso e voce) presenta un omaggio acustico alla miglior band di tutti i tempi: i Beatles. E, per l’operosità richiesta nella riproduzione dei brani del quartetto di scarafaggi, gli insetti più appropriati sono sicuramente le api, da qui il nome del duo. Inizio alle 21.45, ingresso libero. È consigliata la prenotazione.

La Tela è un bene sequestrato alla criminalità organizzata, affidato al Comune di Rescaldina e gestito in ATI dalle cooperative La Tela e Meta insieme con altre associazioni del territorio. È ristorante e centro di aggregazione e di promozione sociale e culturale.

Info: Osteria sociale del buon essere “La Tela” Strada Saronnese, 31 Rescaldina (MI)

Tel: 0331.297604

www.osterialatela.it

Facebook: https://www.facebook.com/osterialatela/