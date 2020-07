Cam parla di Cucina con Valentina Bollini che ci presenta il suo laboratorio “Timo & Tonka”.

Amiamo raccontare di persone che non si abbattono, che anche quando sono in difficoltà, pensano, inventano e fanno!

Valentina ha deciso di mettersi in gioco e creare qualcosa di completamente innovativo: è infatti anche chef personale e realizza consegne a domicilio.

È specializzata in pasticceria salata e dolce, proprio come ricorda l’origine del nome del laboratorio: Timo & Tonka.

Ci ha raccontato in seguito com’è possibile trovarla, qualora foste interessati a provare le sue delizie: dunque sia sui social che per recapito telefonico.

Raccogliamo e rilanciamo un post di Valentina che recita: “Potevamo trovare un modo migliore per festeggiare il compleanno di Timo & Tonka?! Credo proprio di no! 😉 Vi aspetto mercoledì 22 luglio dalle 19.30 presso Agriturismo Il Gelso Famiglia Zanzottera a Santo Stefano Ticino MI 🐄🐄🐄 Con i ragazzi di Blue Family Onlus cucineremo le verdure che avranno volenterosamente raccolto e vi serviremo una gustosa cena… a metro 0 ☺

Prenotate con chiamate o messaggi al numero 3516174044 , Vi aspetto! Valentina”

Qui sotto in allegato l’intervista completa: