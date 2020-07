Cuggiono: pedone investito in via V. Emanuele, soccorso in codice giallo

Erano da poco passate le 19, quando un’uomo di 51 anni uscendo, dopo aver fatto acquisti, dalla Tabaccheria di via Vittorio Emanuele, veniva investito da un auto di passaggio. Sul posto per i soccorsi un’autoambulanza della Croce Bianca di Magenta e un’automedica. L’uomo che perdeva sangue dalla testa è stato trasportato in codice giallo all’ospedale di Legnano.

Per gli accertamenti delle responsabilità arrivavano 2 pattuglie di Carabinieri della locale caserma, che provvedevano a bloccare la via per le rilevazioni necessarie. Molto probabilmente, stava passando, per caso, una pattuglia della Guardia di Finanza, che si è fermata anche lei a prestare soccorso, creando un pò di apprensione nei passanti che come scena, avevano un posto di blocco inusuale. Un in Bocca al Lupo allo sfortunato pedone da parte di noi di CAM.