Magenta, Lega: “La squadra si rafforza. Tisi valore aggiunto per la Giunta Calati”

“Abbiamo raggiunto un ottimo risultato. Ora la Giunta è al completo.”, queste sono le dichiarazioni del Segretario del Carroccio magentino Kevin Bonetti. “Oggi, con il Sindaco Calati, ufficializziamo il nuovo Assessore in quota Lega, l’Avvocato Simone Tisi. Sarà un valore aggiunto sia dal punto di vista politico che professionale.”, aggiunge il coordinatore leghista.

“Siamo lieti di avere in squadra Tisi, forte sostenitore del nostro Movimento. Nonostante sia la sua prima esperienza, siamo certi farà ottimo lavoro ed il suo contributo sarà fondamentale.”, dichiara il Capogruppo Antonio Spoto.

“Assumo con entusiasmo l’incarico di Assessore. Ringrazio la Lega di Magenta ed il Sindaco Calati per la fiducia riposta in me. Contribuirò con impegno a svolgere le mie funzioni nell’interesse dell’Amministrazione e della nostra Città.”, afferma il neo-Assessore Tisi, il quale tiene a precisare: “L’obiettivo è il Bene della nostra Città. La nostra è una coalizione che deve portare avanti determinati principi e Valori: Identità, Tradizioni, Famiglia.”

“Qualche settimana fa abbiamo lanciato alcune proposte con i nostri giovani. Oggi il nostro gruppo si rafforza sia in quantità che in qualità. La Lega continua a lavorare per Magenta. Non posso che augurare buon lavoro all’amico Simone Tisi.”, chiude Bonetti

la nostra diretta della presentazione ufficiale di Simone Tisi:

Magenta ha un nuovo assessore… in diretta scopriamo chi è… Pubblicato da Corriere Altomilanese .Com su Mercoledì 22 luglio 2020