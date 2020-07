Come si pone la stampa locale di fronte alla comunità islamica?

Mancano pochi giorni alla festa del Sacrificio. Chi è a favore della concessione di uno spazio per l’associazione islamica Abu Bakar e chi è contro. L’Amministrazione ci pare contro (anzi, scriviamo pure è contro. In palese violazione della carta Costituzionale) e ci pare che stia cercando ogni cavillo per evitare di concedere l’area. Ma la domanda che ci poniamo questa volta è: come si pongono i media locali in merito alla questione? Abbiamo svolto una rapida indagine e ci pare di capire che ci sia una divisione netta. CAM è a favore della Costituzione che all’articolo 19 recita: Tutti hanno diritto di professare liberamente la propria fede religiosa in qualsiasi forma, individuale o associata, di farne propaganda e di esercitarne in privato o in pubblico il culto, purché non si tratti di riti contrari al buon costume. Settegiorni ci sembra un giornale equilibrato che da spazio ad entrambe le parti. A differenza di Ticino Notizie che è spostata clamorosamente dalla parte dell’Amministrazione e, se non fosse per una mia conoscenza, in quella testata della comunità islamica non uscirebbe proprio nulla. La brillante giornalista televisiva Felicia Buonomo di Milano Pavia TV è sempre pronta a dare voce a tutti e, da quello che vediamo, a dar ampio spazio alla comunità islamica magentina. A breve uscirà un’intervista a Munib Ashfaq sulle varie questioni in ballo, compresa la festa del sacrificio. RCM 104, radio dell’amico Elvis Paolucci è una radio a forte spinta leghista, ma il contributo di chi ci lavora è ad ampio spazio e recentemente anche lo stesso Munib è stato loro ospite. La Libera Stampa ci pare più spostata verso la comunità islamica, considerato anche che i rapporti con il vice sindaco sono sempre stati tesi. Insomma, ci par di capire che la stampa locale sia abbastanza equilibrata.

Uniche eccezioni: CAM da una parte che vuole che venga rispettata la Costituzione e Ticino Notizie dall’altra che si fa beffa dell’articolo 19 della Costituzione. Decidano i lettori da che parte stare.