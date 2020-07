Magenta: la storia infinita dell’Associazione Abu Bakar. Per la festa del Sacrificio chiediamo solo buon senso e rispetto per una comunità

Riceviamo e Pubblchiamo

L’associazione Abu Bakar ha depositato in data 22 luglio 2020 una istanza di sollecito al Comune si Magenta e al sindaco Calati affinché venga data risposta alla domanda di concessione di uno spazio pubblico per celebrare la festa dell’Eid il giorno 31 luglio.

“Nonostante abbiamo depositato la domanda il giorno 30 giugno, ad oggi, a pochi giorni dalla festa non abbiamo ottenuto risposta”, ha commentato il portavoce Ashfaq Munib

“Abbiamo chiesto uno spazio pubblico da occupare per un paio d’ore , questo ritardo è ingiustificato.

Chiediamo al Sindaco Calati rispetto e considerazione verso la nostra comunità: non possiamo ricevere una risposta il giorno prima, una festa richiede anche una organizzazione”, ha proseguito il portavoce dell’associazione moschea Abu Bakr.

In effetti, dal 30 giugno il Comune di Magenta non ha preso nessuna decisione , lasciando così in sospeso l’intera comunità musulmana magentina.

Facciamo appello al senso di lealtà e buona fede del Sindaco Calati e di tutti gli amministratori di Magenta per chiedere di provvedere con urgenza.

Vogliamo solo celebrare una festa con lo scambio dei tradizionali auguri e chiediamo che venga assicurato l’effettivo svolgimento di essa nel rispetto della nostra comunità e delle leggi”.